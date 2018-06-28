«ВКонтакте» вынесла предупреждение создателям групп о россиянках, которые встречаются с иностранными болельщиками
Ранее в соцсетях началась травля девушек, вступающих в отношения с гостями Чемпионата мира по футболу.
Администраторы сообщества Buceta rosa и аналогичных ему получили предупреждение от администрации «ВКонтакте». Им напомнили, что оскорбительное поведение внутри соцсети недопустимо. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель «ВКонтакте».
Паблик Buceta rosa, в котором сейчас состоит около четырех тысяч пользователей, был создан 19 июня. Это произошло после того, как в сети распространилось видео с участием россиянки и бразильских болельщиков, поющих по-португальски песню с неприличным содержанием. В паблике размещают снимки и видео россиянок, которые общаются с иностранцами. В комментариях девушек часто оскорбляют, а в отдельных случаях даже призывают к расправе над ними. Как пишет «Медуза», администрация паблика не видит нарушений в размещении частных снимков.
Ранее большой резонанс и осуждение читателей вызвала статья в «Московском комсомольце» под заголовком «Время шлюх». В ней утверждается, что россиянки, которые встречаются с иностранными болельщиками, «позорят себя и страну».
Комментарии4
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sklar39 28 июня 2018 | 17:11
Лучше иметь дочь проститутку, чем сына КГБешника.
estamp 28 июня 2018 | 17:16
sklar39: Личный опыт?
nowyrusic 28 июня 2018 | 17:21
estamp: Хомосоветикус живет и побеждает.
И тут уже ничего не поделаешь.
Генетические уродины преобладают.
А человеческое все вытравили.
Интер наци оналисты, мать их. Настоящие.
sklar39 28 июня 2018 | 17:15
"Время шлюх" - расхваливание на центральных каналах предложения правительства о повышении пенсионного возраста. Вот где реальная педофилия и скотоложество в одном флаконе.