«ВКонтакте» вынесла предупреждение создателям групп о россиянках, которые встречаются с иностранными болельщиками

Ранее в соцсетях началась травля девушек, вступающих в отношения с гостями Чемпионата мира по футболу.

Администраторы сообщества Buceta rosa и аналогичных ему получили предупреждение от администрации «ВКонтакте». Им напомнили, что оскорбительное поведение внутри соцсети недопустимо. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель «ВКонтакте».

Паблик Buceta rosa, в котором сейчас состоит около четырех тысяч пользователей, был создан 19 июня. Это произошло после того, как в сети распространилось видео с участием россиянки и бразильских болельщиков, поющих по-португальски песню с неприличным содержанием. В паблике размещают снимки и видео россиянок, которые общаются с иностранцами. В комментариях девушек часто оскорбляют, а в отдельных случаях даже призывают к расправе над ними. Как пишет «Медуза», администрация паблика не видит нарушений в размещении частных снимков.

Ранее большой резонанс и осуждение читателей вызвала статья в «Московском комсомольце» под заголовком «Время шлюх». В ней утверждается, что россиянки, которые встречаются с иностранными болельщиками, «позорят себя и страну».