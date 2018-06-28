Россия считает нелегитимным решение о расширении полномочий Организации по запрещению химического оружия
Конференция участников вышла за рамки своего мандата, — сказали в российском МИДе. В ведомстве подчеркнули, что перед ОЗХО стояли четко определенные задачи — это техническое содействие программам уничтожения химических арсеналов. Москва обвиняет Великобританию и ряд стран в, цитата, «циничной подмене истинных целей и задач международной структуры».
Накануне участники встречи в Гааге большинством голосов подтвердили расширение мандата ОЗХО, которая сможет не только устанавливать факты применения химического оружия, но и виновных в этом.
Комментарии5
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danko1 28 июня 2018 | 17:13
Истинная ценность любых международных организаций для Кремля, чтобы верили на слово "нас там нет" и "это не мы", как самому весомому доказательству.
Реальное расследование Кремль считает целенаправленным действием против себя.
Только басманное правосудие по всему Миру и расследование путинской России методом Бастрыкина: "сам убью- сам расследовать буду".
solomonster 28 июня 2018 | 17:15
Еще бы! -- единственная легитимная инстанция решать этот вопрос (как и все иные) -- МИД РФ.
Соберутся вместе Маша Захарова с Косачом, и порешат все -- за всех и навсегда!
ura_123 28 июня 2018 | 17:20
solomonster: И с ними небензя по скайпу)))
platonnekafrin 28 июня 2018 | 17:16
«От, из-звольте. Уся рота, ч-черт бы ее побрал, идет не в ногу. Один п-подпоручик идет в ногу»
ura_123 28 июня 2018 | 17:18
Знает кошка чьё мясо съела.(с) Это как с созданием международного трибунала по сбитому сепаратистами малазийскому Боингу.
Баба Яга как всегда-этонемы и ихтамнет )))