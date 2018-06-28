Россия считает нелегитимным решение о расширении полномочий Организации по запрещению химического оружия

Конференция участников вышла за рамки своего мандата, — сказали в российском МИДе. В ведомстве подчеркнули, что перед ОЗХО стояли четко определенные задачи — это техническое содействие программам уничтожения химических арсеналов. Москва обвиняет Великобританию и ряд стран в, цитата, «циничной подмене истинных целей и задач международной структуры».

Накануне участники встречи в Гааге большинством голосов подтвердили расширение мандата ОЗХО, которая сможет не только устанавливать факты применения химического оружия, но и виновных в этом.