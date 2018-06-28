Встреча Владимира Путина с Дональдом Трампом пройдет 16-го июля в Хельсинки
Об этом сегодня объявили в Кремле. Президенты будут обсуждать двусторонние отношения и вопросы национальной безопасности.
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Об этом сегодня объявили в Кремле. Президенты будут обсуждать двусторонние отношения и вопросы национальной безопасности.
Комментарии3
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oneoretwo 28 июня 2018 | 17:09
...на плешивого в Интерпол никто не заявлял ?
danko_vobla 28 июня 2018 | 17:11
oneoretwo: интересно а бабушку данко1 пригласят? Как дежурную обезьянку? Она же свидетельница всех встреча и
sergo_25_26 28 июня 2018 | 17:18
И встретятся два одиночества.