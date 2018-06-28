Активы и имущество крупнейшего в России морского порта арестованы в связи с расследованием против Магомедовых

Активы, имущество и денежные средства крупнейшего в России морского порта арестованы в связи с расследованием против братьев Магомедовых. Совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда обвиняют в хищении 2,5 миллиардов рублей и организации преступного сообщества. Им также принадлежит доля в Новороссийском морском торговом порту. Другим совладельцем является «Транснефть». В компании говорят, что сейчас работают над тем, чтобы вернуть порт в нормальное рабочее состояние. В «Транснефти» надеются в ближайшее время разрешить ситуацию.