Французское правосудие, по некоторой информации, сняло все обвинения с Сулеймана Керимова

По словам источника Интерфакса, в ближайшее время российскому сенатору и миллиардеру вернут паспорт и залог. С ноября прошлого года Керимов находился в Ницце, где его задержали по делу о неуплате налогов и отмывании денег. Тогда спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала случившееся беспрецедентным событием.

Адвокат Керимова Никита Сычев несколько минут назад подтвердил сообщение о снятия с его подзащитного всех обвинений. От других комментариев он пока воздержался.

Несмотря на то, что Керимов находился в Ницце под подпиской о невезде, французские власти разрешали ему ненадолго приезжать в Россию. Сообщалось, что поездки ему требовались по личным мотивам.