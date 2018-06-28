Французское правосудие, по некоторой информации, сняло все обвинения с Сулеймана Керимова
По словам источника Интерфакса, в ближайшее время российскому сенатору и миллиардеру вернут паспорт и залог. С ноября прошлого года Керимов находился в Ницце, где его задержали по делу о неуплате налогов и отмывании денег. Тогда спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала случившееся беспрецедентным событием.
Адвокат Керимова Никита Сычев несколько минут назад подтвердил сообщение о снятия с его подзащитного всех обвинений. От других комментариев он пока воздержался.
Несмотря на то, что Керимов находился в Ницце под подпиской о невезде, французские власти разрешали ему ненадолго приезжать в Россию. Сообщалось, что поездки ему требовались по личным мотивам.
Комментарии8
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starsbo 28 июня 2018 | 17:06
Кто бы думал. Путин дает грабить , воровать. Запад дает вывозить бабло. Интересно когда вербовка прошла? Во времена ГДР или позже, вместе с Ельциным?
patrikk_1 28 июня 2018 | 17:07
По словам источника Интерфакса, в ближайшее время российскому сенатору и миллиардеру вернут паспорт и залог...
А как либералы травили Ирину Прохорову, за то что подписала просьбу "Тринадцати кавалеров ордена Почётного легиона", мол, да как она могла, подписать письмо в поддержку "путинского" вора и мафиози.
danko_vobla 28 июня 2018 | 17:08
patrikk_1: бабкаданко1 должна в маями повеситься как честная женщина. Если у неё честь осталась. С досады.
starsbo 28 июня 2018 | 17:13
patrikk_1: Поскольку брат г. то и сестра хотя бы полу г,
stebinmaku 28 июня 2018 | 17:07
У сенатора Сулеймана всё по-честному, без обмана..
platonnekafrin 28 июня 2018 | 17:09
Рад за Керимова, который никогда не сядет, и прочий русский люд, который никогда не состарится. Переживаю за Захарченко.
mikr 28 июня 2018 | 17:10
Кстати, шведское правосудие "по некоторой информации" также передало пламенный привет Украине. Апелляционный суд в Швеции отказал украинскому «Нафтогазу» в отмене приостановки решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту. К слову сказать, чиновники Нафтогаза уже успели поделить шкуру не убитого медведя в виде нескольких миллионов долларов полученных в качестве премии за победу над Газпромом, которой судя по всему не суждено состояться. Придется деньги возвращать обратно.
polsan 28 июня 2018 | 17:17
вот как! )) А что я Вам говорил, помните?! )) Тут всё по честному без обмана! ))