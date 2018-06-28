Космический объект Оумуамуа признан кометой

Как сообщали астрономы, небесное тело прилетало в Солнечную систему из-за ее пределов. Оно похоже на сигару длиной около 200 метров и поначалу, как пишет журнал Nature, Оумуамуа классифицировали как астероид. Поверхность новой кометы отличается от известных типов, однако сложность ее изучения в том, что она сейчас стремительно удаляется от Земли.