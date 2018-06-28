Члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан предъявлено обвинение в шпионаже

По словам ее адвоката, женщина вину не признает, не понимает, в чем ее обвиняют, и не понимает, что она совершила. Цуркан полагает, что Оуголовное преследование связано с планами сместить ее с должности, сказал ТАССу защитник. Сегодня Мосгорсуд признал законным арест члена правления «Интер РАО». Сообщалось, что Цуркан ранее отказалась от гражданства Молдавии и получила румынский паспорт.