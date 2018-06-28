Члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан предъявлено обвинение в шпионаже
По словам ее адвоката, женщина вину не признает, не понимает, в чем ее обвиняют, и не понимает, что она совершила. Цуркан полагает, что Оуголовное преследование связано с планами сместить ее с должности, сказал ТАССу защитник. Сегодня Мосгорсуд признал законным арест члена правления «Интер РАО». Сообщалось, что Цуркан ранее отказалась от гражданства Молдавии и получила румынский паспорт.
Комментарии4
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danko1 28 июня 2018 | 16:38
Шпиономания накрыла Россию.
Её еще в выдачи секрета закона Ома не обвинили?
ihor_syvoryj 28 июня 2018 | 17:06
- Сёма! Ты знаешь, какие шпиёны самые неуловимые?
- Дай подумать... Наверное, наши?
- Нет!
- А шо такое?
- А то, шо самые неуловимые шпиёны таки да аргентинские!
- Да ты шо?
- Да! Ишо ни одного аргентинского шпиёна КГБ не поймало!
xuato 28 июня 2018 | 17:06
Гражданин в ватнике пуговку в пыли нашел румынскую и куда следует сообщил..
mystar 28 июня 2018 | 17:15
Если она не понимает в чем ее обвиняют то как может не признавать вину?)))))))