Группы, посвященные российским девушкам, которые знакомятся с иностранными болельщиками, появились в социальных сетях

Одно из таких сообществ уже получило предупреждение о недопустимости оскорбительного поведения, — пишут «Ведомости». Его участники называют неподобающим поведение россиянок и обвиняют их в том, что они позорят страну перед всем миром. Кроме того, как отмечает газета, в группе появлялись публикации, где россиянок оскорбляли за то, что они общаются с иностранными болельщиками. В других социальных сетях также активно обсуждаются знакомства русских женщин с иностранцами во время Чемпионата мира. Так, в Фейсбуке забанили уже несколько пользователей за агрессивные комментарии на эту тему.

Кроме того, «Московский комсомолец» вышел сегодня с большой статьей под названием «Время шлюх», которая вызвала критику в интернете.