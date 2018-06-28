Группы, посвященные российским девушкам, которые знакомятся с иностранными болельщиками, появились в социальных сетях
Одно из таких сообществ уже получило предупреждение о недопустимости оскорбительного поведения, — пишут «Ведомости». Его участники называют неподобающим поведение россиянок и обвиняют их в том, что они позорят страну перед всем миром. Кроме того, как отмечает газета, в группе появлялись публикации, где россиянок оскорбляли за то, что они общаются с иностранными болельщиками. В других социальных сетях также активно обсуждаются знакомства русских женщин с иностранцами во время Чемпионата мира. Так, в Фейсбуке забанили уже несколько пользователей за агрессивные комментарии на эту тему.
Кроме того, «Московский комсомолец» вышел сегодня с большой статьей под названием «Время шлюх», которая вызвала критику в интернете.
Комментарии10
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
zztop1960 28 июня 2018 | 16:38
Африканишен бой , уеду с тобой , Москва прощай !!!!!!!
georg100 28 июня 2018 | 16:42
Эмигрант эпохи 70-х, навсегда покидающий пределы СССР, проходит таможенный досмотр. Таможенник обращает внимание на попугая, которого хозяин вывозит с собой на ПМЖ. «А сколько лет вашей птичке?» – «Триста». – «Э-э, нет! Если ему триста лет, значит, он представляет историческую ценность для государства и вывозу не подлежит». – «Но как же быть?!» – «Ну, вот если, к примеру, чучелом, или хотя бы тушкой...»
«Но ведь это наша семейная реликвия, его еще мой прадед приобрел...» – растерянно объясняет эмигрант. «Нет, живьем нельзя!» – категорично заявляет таможенник, на что «попка» рассерженно хрипит: «Слушай, Хаим, хоть чучелом, хоть тушкой, но сваливать отсюда надо!!!»
zztop1960 28 июня 2018 | 16:53
georg100: Что-то я сомневаюсь , что русские ( как они сами считают) самые умные , самые красивые, самые хитрые и т.д. Африкацы и арабы умнее и давно валят в ЕС , хотя и среди русских есть не идиоты и тоже валят
zztop1960 28 июня 2018 | 16:43
Портянки . скоро вам ипать некого будет , все ваши портснишны на вас болт ложили и готовы Родину продать с любым инородцем , но только не с вами ватниками , как во время ВОВ , у половины героев- красноармейцев дети от немецких оккупантов , которые теперь считают себя русскими
zmeelov_1 28 июня 2018 | 16:56
zztop1960: Педик, не сцы. Мы твоих хохлушек поимеем. Их тут как грязи. Санитарками готовы здесь работать, только не в бандерленде, где мужиков под Донбассом пачками жарят.
vadim_eu 28 июня 2018 | 16:44
Воспринимайте это как рлату за то, что вы всё ещё живёте в самой духовной стране планеты.
Не всякий смертный может позволить себе такую роскошь.
karachaev4 28 июня 2018 | 16:58
ОБИЖЕННЫЕ АЛКАШИ ИЗБИВАЮЩИЕ СВОИХ ЖЕНЩИН, ОБИЖАЮТСЯ ЧТО ОНИ ПРЕДПОЧИТАЮТ ИМ ИНОСТРАНЦЕВ) КЛОУНЫ.
fedor56 28 июня 2018 | 17:00
Хоть и жестко, но по сути правда. Шалавы ведутся на бабло иностранцев и готовы за это раздвигать ноги.
vlabumur 28 июня 2018 | 17:07
fedor56: Хоть и жестко, но по сути правда.
++++++++++++++++++++++++++++++
Голожепые никому не нужны.
nikolaitschi 28 июня 2018 | 17:05
Если в стране 50% молодежи хочет уехать, то ругать нужно не девчонок, а тех, кто довел их до такой жизни.