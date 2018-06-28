Рамки металлоискателей установлены на Никольской улице до конца Чемпионата мира
Это сделано в целях безопасности, — говорят в мэрии Москвы. Меры были усилены в связи с постоянным присутствием большого числа иностранных болельщиков, — пояснила Интерфаксу представитель департамента региональной безопасности Елена Романова.
О том, что на Никольской улице, которая стала неофициальным центром сбора футбольных болельщиков, появились новые рамки металлоискателей и решетки, сегодня сообщил корреспондент «Эха». В частности, меры безопасности усилены на подходе к улице со стороны Богоявленского переулка и Лубянской площади. В мэрии заверили, что перекрывать саму улицу не собираются.
Комментарии1
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danko_vobla 28 июня 2018 | 17:15
Где данко1 спец по улицам?