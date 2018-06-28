Правоохранительные органы Франции, по некоторым данным, сняли с Сулеймана Керимова все обвинения
Правоохранительные органы Франции, по некоторым данным, сняли с российского миллиардера и сенатора Сулеймана Керимова все обвинения. Как утверждает источник Интерфакса, в ближайшее время россиянину вернут паспорт и залог.
Керимова обвиняли в незадекларированных сделках при покупке недвижимости на юге Франции. Он был задержан в Ницце в ноябре прошлого года. Французский суд освободил его под залог в 5 миллионов евро. При этом правоохранительные органы несколько раз отпускали Керимова ненадолго в Россию.
Комментарии21
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riots 28 июня 2018 | 16:22
Керимов оказался не жадным человеком. Молодец.
pmasel 28 июня 2018 | 16:28
Франция сняла с Керимова все.... Надеюсь, что хоть одни штаны оставили?
danko1 28 июня 2018 | 16:28
riots: Дворцы, которые он приобретал для правящей ОПГ, уцелели.
Недаром он столько раз в Москву ездил, чтобы доказать, что на "честно" заработанные всё купил.
r88w556xl4 28 июня 2018 | 16:35
danko1: Так что, рукопожатые думающие неравнодушные, то ли Керимов действительно невиновен и хомячье стадо опять опустили к уровню плинтуса; то ли Керимов всех там во Франции купил, и тогда ихняя система ничуть не лучше Мордора - коррумпированная по самые высокие помидоры. Так что выбираете, а?
vadim_eu 28 июня 2018 | 16:50
r88w556xl4: „Не-а, нас называют россиянами и мы не переезжали, наш дом по-прежнему Россия.“
. . .
Вы уверены?
Мне думалось, что вас чаше называют: „оккупанты из фашистской Новомонголии“.
Ну значит я ошибся, извините.
roman_i_olga 28 июня 2018 | 16:35
danko1: скоко же он на лапу дал лягушатному прокуроришке ??
ts 28 июня 2018 | 16:39
roman_i_olga: Басманное правосудие пустило корни по всему миру...
benny_point 28 июня 2018 | 16:39
danko1: Ты старуха не меряй всех по себе. Собирай лучше сидор своему кенту Павлушке Павленскому, а не то он скоро от голода окочуриться.
neyexo 28 июня 2018 | 16:33
riots: подход нужен.
Там нельзя в лоб заносить, надо очень тонко
fosst13 28 июня 2018 | 16:43
riots: Ты намекаешь, что светлые европейские эльфы способны на взятничество?! ДА КАК ТЫ СМЕЕШЬ, ОРДЫНЕЦ МОРДОРОВСКИЙ!
neitral_n 28 июня 2018 | 16:26
Всё в этом мире продаётся и покупается! Только цены разные...
noxepy_7_40_ 28 июня 2018 | 16:27
Вот так. А Павленский будет гнить во Француззкой тюряге. А почему? А потому, что Керимов кавалер, а Павленский не кавалер. За Керимова кавалеры вписались, а за Павленского только Артёмий Троицкий. Да и то, сразу заднего сдал, как до суда дошло. Да здравствуют Франция, и её демократические законы))))
uni_korn 28 июня 2018 | 17:13
noxepy_7_40_: Они и прохоровых всевозможных сделали рыцарями и кавалерами. Ничто не меняется в подлунном мире со времен истоков христианства.. Сатана здесь правит бал. Люди гибнут за метал. И все же каждый раз очень неприятно видеть человеческую низость, рукотворную мерзость, тем более под прикрытием лозунгов просвещения и прогресса. Пожнет Франция семена чумные, не сомневайтесь. Гной потечет по телу вместо крови. И скоро вы не узнаете вашего мальчика.
tovarich67 28 июня 2018 | 16:28
Политические пгаститутки эти французы.правильно арабы их нагибают.туда им и дорога к чуркобесам в гарем
mystar 28 июня 2018 | 16:29
С самого начала все это выглядело бредятиной.
savbensmb 28 июня 2018 | 16:44
Даа, правильно говорят, то что нельзя купить за большие деньги, можно купить за очень большие....
alexisgross_062018 28 июня 2018 | 16:56
ПО некоторым данным и Родченков покончил собой в своей квартире !!! Даже подсчитали количество бутылок и таблеток ;))
mystar 28 июня 2018 | 17:08
alexisgross_062018: ПО некоторым данным и Родченков покончил собой
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Так пиндосы Родченкова предьявить не могут. То что показывают кого то в балаклаве доказательством служить не может.Хакли лайкли любой имеет право предположить что Родченкова закопали давно.
uni_korn 28 июня 2018 | 17:05
Какова цена вопроса.
sasha2011 28 июня 2018 | 17:11
Уж тут весь руссковерх постарался, во главе с главковерхом.
А как же иначе? Такой конфуз!
Российский сенатор - и проворовался.
Прям Сашка Меньшиков Какойты...
sasha2011 28 июня 2018 | 17:14
sasha2011:
Опять этот редактор влез! Опечатка:
Не Какойты, а какой-то.