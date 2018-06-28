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16:15, 28 июня 2018

Правоохранительные органы Франции, по некоторым данным, сняли с Сулеймана Керимова все обвинения

Правоохранительные органы Франции, по некоторым данным, сняли с российского миллиардера и сенатора Сулеймана Керимова все обвинения. Как утверждает источник Интерфакса, в ближайшее время россиянину вернут паспорт и залог.

Керимова обвиняли в незадекларированных сделках при покупке недвижимости на юге Франции. Он был задержан в Ницце в ноябре прошлого года. Французский суд освободил его под залог в 5 миллионов евро. При этом правоохранительные органы несколько раз отпускали Керимова ненадолго в Россию.

Комментарии

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riots 28 июня 2018 | 16:22

Керимов оказался не жадным человеком. Молодец.

pmasel 28 июня 2018 | 16:28

Франция сняла с Керимова все.... Надеюсь, что хоть одни штаны оставили?

danko1 28 июня 2018 | 16:28

riots: Дворцы, которые он приобретал для правящей ОПГ, уцелели.
Недаром он столько раз в Москву ездил, чтобы доказать, что на "честно" заработанные всё купил.

r88w556xl4 28 июня 2018 | 16:35

danko1: Так что, рукопожатые думающие неравнодушные, то ли Керимов действительно невиновен и хомячье стадо опять опустили к уровню плинтуса; то ли Керимов всех там во Франции купил, и тогда ихняя система ничуть не лучше Мордора - коррумпированная по самые высокие помидоры. Так что выбираете, а?

vadim_eu 28 июня 2018 | 16:50

r88w556xl4: „Не-а, нас называют россиянами и мы не переезжали, наш дом по-прежнему Россия.“
. . .
Вы уверены?
Мне думалось, что вас чаше называют: „оккупанты из фашистской Новомонголии“.
Ну значит я ошибся, извините.

roman_i_olga 28 июня 2018 | 16:35

danko1: скоко же он на лапу дал лягушатному прокуроришке ??

ts 28 июня 2018 | 16:39

roman_i_olga: Басманное правосудие пустило корни по всему миру...

benny_point 28 июня 2018 | 16:39

danko1: Ты старуха не меряй всех по себе. Собирай лучше сидор своему кенту Павлушке Павленскому, а не то он скоро от голода окочуриться.

neyexo 28 июня 2018 | 16:33

riots: подход нужен.
Там нельзя в лоб заносить, надо очень тонко

fosst13 28 июня 2018 | 16:43

riots: Ты намекаешь, что светлые европейские эльфы способны на взятничество?! ДА КАК ТЫ СМЕЕШЬ, ОРДЫНЕЦ МОРДОРОВСКИЙ!

neitral_n 28 июня 2018 | 16:26

Всё в этом мире продаётся и покупается! Только цены разные...

noxepy_7_40_ 28 июня 2018 | 16:27

Вот так. А Павленский будет гнить во Француззкой тюряге. А почему? А потому, что Керимов кавалер, а Павленский не кавалер. За Керимова кавалеры вписались, а за Павленского только Артёмий Троицкий. Да и то, сразу заднего сдал, как до суда дошло. Да здравствуют Франция, и её демократические законы))))

uni_korn 28 июня 2018 | 17:13

noxepy_7_40_: Они и прохоровых всевозможных сделали рыцарями и кавалерами. Ничто не меняется в подлунном мире со времен истоков христианства.. Сатана здесь правит бал. Люди гибнут за метал. И все же каждый раз очень неприятно видеть человеческую низость, рукотворную мерзость, тем более под прикрытием лозунгов просвещения и прогресса. Пожнет Франция семена чумные, не сомневайтесь. Гной потечет по телу вместо крови. И скоро вы не узнаете вашего мальчика.

tovarich67 28 июня 2018 | 16:28

Политические пгаститутки эти французы.правильно арабы их нагибают.туда им и дорога к чуркобесам в гарем

mystar 28 июня 2018 | 16:29

С самого начала все это выглядело бредятиной.

savbensmb 28 июня 2018 | 16:44

Даа, правильно говорят, то что нельзя купить за большие деньги, можно купить за очень большие....

alexisgross_062018 28 июня 2018 | 16:56

ПО некоторым данным и Родченков покончил собой в своей квартире !!! Даже подсчитали количество бутылок и таблеток ;))

mystar 28 июня 2018 | 17:08

alexisgross_062018: ПО некоторым данным и Родченков покончил собой
_____________________________________________________________
Так пиндосы Родченкова предьявить не могут. То что показывают кого то в балаклаве доказательством служить не может.Хакли лайкли любой имеет право предположить что Родченкова закопали давно.

uni_korn 28 июня 2018 | 17:05

Какова цена вопроса.

sasha2011 28 июня 2018 | 17:11

Уж тут весь руссковерх постарался, во главе с главковерхом.
А как же иначе? Такой конфуз!
Российский сенатор - и проворовался.
Прям Сашка Меньшиков Какойты...

sasha2011 28 июня 2018 | 17:14

sasha2011:
Опять этот редактор влез! Опечатка:

Не Какойты, а какой-то.

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