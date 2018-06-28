Правоохранительные органы Франции, по некоторым данным, сняли с Сулеймана Керимова все обвинения

Правоохранительные органы Франции, по некоторым данным, сняли с российского миллиардера и сенатора Сулеймана Керимова все обвинения. Как утверждает источник Интерфакса, в ближайшее время россиянину вернут паспорт и залог.



Керимова обвиняли в незадекларированных сделках при покупке недвижимости на юге Франции. Он был задержан в Ницце в ноябре прошлого года. Французский суд освободил его под залог в 5 миллионов евро. При этом правоохранительные органы несколько раз отпускали Керимова ненадолго в Россию.