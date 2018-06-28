Вдоль Никольской улицы выставили рамки металлодетекторов и железные ограждения
Пока, правда, они не работают. Ещё в среду их не было, теперь — есть. Никольская буквально окружена рамками и металлическими ограждениями. Со стороны Ильинки, Лубянки и даже маленьких переулочков. Что характерно, пока все это просто стоит. Проход свободен. Однако деревянные столики между рамками говорят о том, что начать досмотр приходящих сюда болельщиков можно в любой момент. Ограждения и рамки у Красной площади, кстати, не сняли. То есть, в перспективе, чтобы попасть под стены Кремля досмотр, возможно, придется проходить дважды. На самой же Никольской по-прежнему людно и шумно. Пока прохожие и болельщики не обращают на рамки никакого внимания.
Никольская улица с первых дней чемпионата мира стала неофициальным центром встреч болельщиков. Красную площадь власти открыли только 17-го июня.
Комментарии6
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olegleon 28 июня 2018 | 16:11
опять эта кремлёвская пропаганда. все страны мира бойкотируют ЧМ в России. и любой честный человек это знает. пока Россия не вернёт Крым, никто не приедет в Россию и не будет встречаться с российским руководством.
Меркель точно не приедет!
poluputing 28 июня 2018 | 16:21
olegleon: не , девочки из Саранска мексов не бойкотировали точно
olegleon 28 июня 2018 | 16:29
poluputing: какие мексы в России. кремлёвский? все страны бойкотируют Россию из-за Крыма!
это переодетые сотрудники ФСБ, а не мексы
alexisgross_062018 28 июня 2018 | 16:11
Надо просто тупо перекрыть рамками и заборами все улицы в центре города и бульвары ;))
zhrv 28 июня 2018 | 16:30
Неужто Солнцеликий предстанет в демократическом свете, перед иностранцами?
mystar 28 июня 2018 | 16:37
zhrv: предстанет в демократическом свете, перед иностранцами?
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У Вас от русофобии весь мозг высох? Иностранным болельщикам плевать что там про Путина их политики гундят. Люди приехали на праздник спорта и русофобией не заражены.