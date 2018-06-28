Вдоль Никольской улицы выставили рамки металлодетекторов и железные ограждения

Пока, правда, они не работают. Ещё в среду их не было, теперь — есть. Никольская буквально окружена рамками и металлическими ограждениями. Со стороны Ильинки, Лубянки и даже маленьких переулочков. Что характерно, пока все это просто стоит. Проход свободен. Однако деревянные столики между рамками говорят о том, что начать досмотр приходящих сюда болельщиков можно в любой момент. Ограждения и рамки у Красной площади, кстати, не сняли. То есть, в перспективе, чтобы попасть под стены Кремля досмотр, возможно, придется проходить дважды. На самой же Никольской по-прежнему людно и шумно. Пока прохожие и болельщики не обращают на рамки никакого внимания.

Никольская улица с первых дней чемпионата мира стала неофициальным центром встреч болельщиков. Красную площадь власти открыли только 17-го июня.