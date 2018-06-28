Из Сирии за последние дни были выведены более тысячи российских военных, — заявил Владимир Путин

Также, по словам президента, к местам постоянного базирования возвращены 13 самолетов и 14 вертолетов.

Вывод личного состава и военной техники с территории Сирии продолжается согласно приказу президента, который тот дал еще в декабре, во время посещения российской авиабазы Хмеймим. Об этом сам Путин рассказал, выступая перед выпускниками военно-учебных заведений. Вывод войск продолжается и сейчас, — утверждает президент. Только за последние дни в Россию вернулись 1140 военнослужащих. Все они, по словам главнокомандующего, получили в Сирии опыт, который будет использован при подготовке военных. Заявления Путина о выводе войск из Сирии звучат едва ли не регулярно: еще в марте 2016 года во время встречи с Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу президент отдал приказ о выводе основной части российской группировки в Сирии. Как напоминает «РБК», в конце того же года, встречаясь всё с теми же министрами, Путин согласился с предложением Минобороны сократить военное присутствие в арабской республике. Ну и наконец, прилетев в Хмеймим, глава государства вновь приказал вывести часть контингента. Несмотря на это, российская армия в Сирии остается. Глава МИД Сергей Лавров в середине мая объяснил, что это необходимо «законным властям и дружественным им силам».

Российская операция в Сирии продолжается без малого три года. По официальным данным, за это время погибли 47 российских военнослужащих. В то же время точное количество потерь среди бойцов частных военных компаний неизвестно.