Из Сирии за последние дни были выведены более тысячи российских военных, — заявил Владимир Путин
Также, по словам президента, к местам постоянного базирования возвращены 13 самолетов и 14 вертолетов.
Вывод личного состава и военной техники с территории Сирии продолжается согласно приказу президента, который тот дал еще в декабре, во время посещения российской авиабазы Хмеймим. Об этом сам Путин рассказал, выступая перед выпускниками военно-учебных заведений. Вывод войск продолжается и сейчас, — утверждает президент. Только за последние дни в Россию вернулись 1140 военнослужащих. Все они, по словам главнокомандующего, получили в Сирии опыт, который будет использован при подготовке военных. Заявления Путина о выводе войск из Сирии звучат едва ли не регулярно: еще в марте 2016 года во время встречи с Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу президент отдал приказ о выводе основной части российской группировки в Сирии. Как напоминает «РБК», в конце того же года, встречаясь всё с теми же министрами, Путин согласился с предложением Минобороны сократить военное присутствие в арабской республике. Ну и наконец, прилетев в Хмеймим, глава государства вновь приказал вывести часть контингента. Несмотря на это, российская армия в Сирии остается. Глава МИД Сергей Лавров в середине мая объяснил, что это необходимо «законным властям и дружественным им силам».
Российская операция в Сирии продолжается без малого три года. По официальным данным, за это время погибли 47 российских военнослужащих. В то же время точное количество потерь среди бойцов частных военных компаний неизвестно.
Комментарии15
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bozk 28 июня 2018 | 16:08
Опять всех победили ?
tks 28 июня 2018 | 16:10
Интересно, как же и когда они вводились?
jblack2 28 июня 2018 | 16:12
Хороший пример для американских войск в Сирии, Ираке, Афганистане...
pontifig 28 июня 2018 | 16:12
а на какое кладбище они выведены?
ihor_syvoryj 28 июня 2018 | 16:18
Болт на Болтона забить не удалось?
zhrv 28 июня 2018 | 16:22
- "Только за последние дни в Россию вернулись 1140 военнослужащих."
А сколько введено?
sborisych 28 июня 2018 | 16:28
Вспомнилась одна поговорка- мели, Емеля, твоя неделя...
georg100 28 июня 2018 | 16:32
Как опять вывели? В который раз? Я просто со счета уже сбился...
dedmoroz 28 июня 2018 | 16:51
Фри́кция (лат. frictio — трение) — возвратно-поступательное движение, совершаемое половым членом во время полового акта.
ugiazov 28 июня 2018 | 16:32
И откуда они там берутся?
nitinol 28 июня 2018 | 16:38
ugiazov: Самозарождаются...???
tag188 28 июня 2018 | 16:46
Главное, в этот раз не забудьте боевиков известить о выводе российских войск.
А то аккурат после прошлых "выводов" то самолет российский собьют, то вертолет, то генерала в груз 200 превратят.
xudognik 28 июня 2018 | 16:54
введение-выведение. Ничего не напоминает?
salut__521 28 июня 2018 | 16:59
Ну более тыщи вывел, значит более двух тыщ ввёл - пошлая оккупантская ротация... Скукота.
oneoretwo 28 июня 2018 | 17:02
Об этом сам Путин рассказал...
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тады все ясно.....