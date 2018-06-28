Руководство колонии в Ямало-Ненецком автономном округе приняло заявление Л.Денисовой, которая хочет посетить Сенцова
Руководство колонии в Ямало-Ненецком автономном округе приняло заявление украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, которая хочет посетить голодающего Олега Сенцова. Сегодня утром Денисова прибыла в колонию, однако встретиться с Сенцовым ей не дали. У заключенного побывала российский омбудсмен Татьяна Москалькова, которая сообщила, что голодающий в удовлетворительном состоянии.
Украинский омбудсмен заявил, что не доверяет словам Москальковой. Денисова напомнила, что возможность посещения Сенцова украинской стороне гарантировал лично Владимир Путин.
Комментарии13
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olegleon 28 июня 2018 | 16:09
"Денисова напомнила, что возможность посещения Сенцова украинской стороне гарантировал лично Владимир Путин. "
хохма! чиновник Украины ссылается на гарантии главнокомандующего страны-агрессора, приехав в страну-агрессор )))))
poluputing 28 июня 2018 | 16:17
olegleon: конечно хохма - верить любым заверениям записного лжеца, вашего кормчего
vinibi_ 28 июня 2018 | 16:34
olegleon: Обелять и вылизывать преступно-воровскую власть-вот главное жизненное кредо полезного идиотика-olegleon!!!
zztop1960 28 июня 2018 | 16:10
Посмотришь российские сериалы , одни подонки и уроды от участового до генералов и политиков. сплошная мразь , а не народ. Печально , что 140 миллионов людей превратились в отмороженных подонков- зомби
olegleon 28 июня 2018 | 16:14
zztop1960: не надо завидовать тому, что в России снимают сериалы. если у Вас их не снимают, то это только Ваши проблемы. а если Вас тянет смотреть российские сериалы, Вы не можете без них жить, то помните, что это кино. лучше смотрите сериалы про природу ))
poluputing 28 июня 2018 | 16:10
куда там нацлидеру до ФСИНа и его полномочий не пущать. Как мы верим в самостоятельность этой организации, в одиночку противостояшей поползновениям
gvs 28 июня 2018 | 16:16
Здоровье хорошее - можно голодать дальше )))
poluputing 28 июня 2018 | 16:24
gvs: дык покажите, не стесняйтесь раз всё хорошо. Но уж слишком вихляете и выкручиваетесь
benny_point 28 июня 2018 | 16:26
За 46 суток поправился на 3 кг. Однако этот метод голодания необходимо внедрять в странах Африки и Азии, где дефицит продовольствия. Глядишь сенцов за 20 лет голодовки напишет не одну диссертацию и выйдет на свободу с званием доктора наук.
zig66 28 июня 2018 | 16:38
Господи, ну к чему эти издевательства?
zig66 28 июня 2018 | 16:41
zig66:
Только подозрения рождает недопуск к Сенцову.
recobra 28 июня 2018 | 16:42
Из-за российско-украинской войны, которая идет уже четыре года, в заключении оказалось множество людей - россиян в украинских тюрьмах и украинцев в российских тюрьмах.
Голодовка украинца Олега Сенцова дает нам шанс увидеть наших соотечественников освобожденными из украинских тюрем. По сообщению российского омбудсмена Москальковой их не менее 34 человек - военнослужащих, журналистов и других.
Давайте потребуем от российского правительства обмена украинцев на русских. Всех на всех
Украина уже давно заявила, что готова к обмену. Неужели мы менее милосердны?
Подпишите и распространяйте петицию!
https://www.change.org/p/%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%83%D0%B5%D0%BC-%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B8-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85?recruiter=26916198&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition
aleks12 28 июня 2018 | 17:05
Похоже Вышинскому и остальным россиянам еще долго придёться томиться в украинских застенках.В России они никому не нужны.