Руководство колонии в Ямало-Ненецком автономном округе приняло заявление Л.Денисовой, которая хочет посетить Сенцова

Руководство колонии в Ямало-Ненецком автономном округе приняло заявление украинского омбудсмена Людмилы Денисовой, которая хочет посетить голодающего Олега Сенцова. Сегодня утром Денисова прибыла в колонию, однако встретиться с Сенцовым ей не дали. У заключенного побывала российский омбудсмен Татьяна Москалькова, которая сообщила, что голодающий в удовлетворительном состоянии.

Украинский омбудсмен заявил, что не доверяет словам Москальковой. Денисова напомнила, что возможность посещения Сенцова украинской стороне гарантировал лично Владимир Путин.