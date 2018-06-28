На главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева завели дело о насильственных действиях сексуального характера

На главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева завели уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера. В ближайшее время суд может поместить его под стражу.

Насильственные действия сексуального характера, по версии следствия, Юрий Дмитриев совершал в отношении своей несовершеннолетней приемной дочери в период с 2012 по 2016 год – пишет ТАСС. Историк был задержан накануне и сейчас проходит в качестве подозреваемого.

Ранее в пользу главы карельского отделения правозащитной организации «Мемориал» решилось другое дело. Дмитриева оправдали по обвинению в изготовлении детской порнографии, однако с приговором не согласилась прокуратура и родная бабушка его дочери, их жалоба будет рассмотрена в августе.

Теперь к уголовному делу добавилось еще одно. При этом в самом «Мемориале» назвали это фактом политического преследования, а также причиной того, что прокуратура просто «не может остановиться».

В Евросоюзе обвинения против российских правозащитников Юрия Дмитриева и Оюба Титиева назвали сомнительными.