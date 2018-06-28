На главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева завели дело о насильственных действиях сексуального характера
На главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева завели уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера. В ближайшее время суд может поместить его под стражу.
Насильственные действия сексуального характера, по версии следствия, Юрий Дмитриев совершал в отношении своей несовершеннолетней приемной дочери в период с 2012 по 2016 год – пишет ТАСС. Историк был задержан накануне и сейчас проходит в качестве подозреваемого.
Ранее в пользу главы карельского отделения правозащитной организации «Мемориал» решилось другое дело. Дмитриева оправдали по обвинению в изготовлении детской порнографии, однако с приговором не согласилась прокуратура и родная бабушка его дочери, их жалоба будет рассмотрена в августе.
Теперь к уголовному делу добавилось еще одно. При этом в самом «Мемориале» назвали это фактом политического преследования, а также причиной того, что прокуратура просто «не может остановиться».
В Евросоюзе обвинения против российских правозащитников Юрия Дмитриева и Оюба Титиева назвали сомнительными.
Комментарии10
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poluputing 28 июня 2018 | 16:14
в детдоме девчушку дефлорировали, бабульке приплатили или пуганули вместе с внучкой. Уезжать надо было сразу зная подлую сущность системы
danko_vobla 28 июня 2018 | 16:17
poluputing: ты про данко1?
poluputing 28 июня 2018 | 16:19
danko_vobla: я, о сущности системы и её представителей, даже таких незначительных , как вы
benny_point 28 июня 2018 | 16:31
poluputing: По тебе заметно, что тебя каждый день дырявят в задний проход, а ты весел и непринуждён! У вас в Каклостане все видать пидары как ты!!!)))))
olban82 28 июня 2018 | 16:18
Если человек фотографирует голого 11 летнего ребёнка - как минимум он не совсем здоров.
parasuk_ 28 июня 2018 | 16:22
Чего пристали к человеку? Он просто хотел быть как буковский
benny_point 28 июня 2018 | 16:29
Что не опп то пидарас либо педофил, а этот 2Х1 (два в одном).
ugiazov 28 июня 2018 | 16:37
Подкинули бы как обычно, наркотики. Было бы меньше споров.
srk2658lu 28 июня 2018 | 16:56
//Насильственные действия сексуального характера,//
Ну и кто донос написал?
И кто девочке плевру порвал?
СК во главе с г-но Бастрыкиным доказать может всё!
oneoretwo 28 июня 2018 | 17:07
...потомки вертухаев челюстей не разжимают...(?!)
(почему-то суть крокодилы смтрятся все более человечными на фоне вертухаев из нквд)