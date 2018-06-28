Бывший тренер сборной РФ по футболу Гус Хиддинк побывал на тренировке российских футболистов в подмосковном Новогорске

Бывший тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк побывал на тренировке российских футболистов в подмосковном Новогорске, — сообщает РИА. Хиддинк пожелал футболистам удачи, при этом никаких практических советов давать не стал. Сборная Россия сыграет с Испанией в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Матч пройдет 1 июля в Лужниках.