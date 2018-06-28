Бывший тренер сборной РФ по футболу Гус Хиддинк побывал на тренировке российских футболистов в подмосковном Новогорске
Бывший тренер сборной России по футболу Гус Хиддинк побывал на тренировке российских футболистов в подмосковном Новогорске, — сообщает РИА. Хиддинк пожелал футболистам удачи, при этом никаких практических советов давать не стал. Сборная Россия сыграет с Испанией в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Матч пройдет 1 июля в Лужниках.
Комментарии3
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nowyrusic 28 июня 2018 | 15:43
Хиддинк пожелал футболистам удачи, при этом никаких практических советов давать не стал.
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Он знает этих игроков, им советы давать только время терять.
Лучше играть не будут, хуже - просто нельзя.
luger_max_otto 28 июня 2018 | 15:51
Бывший? Или будущий, вот интересно :)
olegleon 28 июня 2018 | 15:56
хватит тут кремлёвскую пропаганду разводить! граждане демократических стран бойкотируют ЧМ в России, т.к. Россия аннексировала Крым. и понятно, что это был не Хиддинк, а офицер ФСБ похожий на Гуса. поэтому то он никаких советов и не мог дать