Пуэрто-Рико может стать новым американским штатом

Соответствующий законопроект рассмотрит Конгресс. Сейчас более 3 миллионов жителей Пуэрто-Рико имеют гражданство США, однако не участвуют в президентских выборах и не имеют полноценного представительства в Конгрессе. В прошлом году на острове состоялся референдум, 97% проголосовали за вхождение в США на правах штата.