Пуэрто-Рико может стать новым американским штатом
Соответствующий законопроект рассмотрит Конгресс. Сейчас более 3 миллионов жителей Пуэрто-Рико имеют гражданство США, однако не участвуют в президентских выборах и не имеют полноценного представительства в Конгрессе. В прошлом году на острове состоялся референдум, 97% проголосовали за вхождение в США на правах штата.
Комментарии17
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hastings 28 июня 2018 | 15:35
Это аннексия!
pyco_mypucmo 28 июня 2018 | 15:39
и зелёных человеков там точно нет. И Трамп за эту Рику не собирается ядерное оружие применять.
r88w556xl4 28 июня 2018 | 15:41
pyco_mypucmo: и зелёных человеков там точно нет...
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Так там и бандеровских националистов нет, помешанных на самостийности и фашизме.
pyco_mypucmo 28 июня 2018 | 15:46
r88w556xl4: ты нетрадиционный, что ли? В Армянске пустые поезда встречал, а хотел большого и твёрдого.
olegleon 28 июня 2018 | 15:43
pyco_mypucmo: ты в каком классе учишься? историю ещё не проходил? про испано-американскую войну не проходили ещё?
"Пуэрто-Рико вступил в XX век под военным управлением Соединённых Штатов, включая губернатора, назначаемого президентом США. 12 апреля 1900 года был принят «Акт Форакера», который установил, что на острове создается двухпалатный Конгресс (нижняя Палата представителей избиралась, а верхняя — Исполнительный совет — назначалась в составе 6 американцев и 5 пуэрториканцев)"
pyco_mypucmo 28 июня 2018 | 15:51
olegleon: нет, не помогут вам 1001 способов оправдания аннексии Крыма. Пустые хлопоты. Всё равно придётся вернуть краденное.
zmeelov_1 28 июня 2018 | 16:00
pyco_mypucmo: Обсеришься, какел. Возвращать некому. Бандерланд - это не Украина. Единственно, что получите - ямки под Донбассом. Веришь, нет кастрюля..
olegleon 28 июня 2018 | 16:01
pyco_mypucmo: спасибо за заботу. уже вернули то, что коммунисты у России украли.
tag188 28 июня 2018 | 15:56
olegleon: Если что, то сейчас уже 21й век.
С тех пор многое прошло и изменилось -- исчезли с политических карт империи, отгремели 2 мировые войны. Ты бы еще здесь аншлюсом Австрии Гитлером размахивал.
hastings 28 июня 2018 | 15:57
pyco_mypucmo: ихтамнет, да?
mozhem_povtorit 28 июня 2018 | 15:41
hastings: Да. Но х..ло будет молчать в тряпочку. Да и какие санкции может ввести путирашка? Не смешите мои искандеры!
r88w556xl4 28 июня 2018 | 15:44
mozhem_povtorit: А какие санкции и недовольство могут быть против свободного демократического выбора населения, как это было в Крыму? Не смеши котов на дворе. Не в поступках дело, а в мыслях.
nowyrusic 28 июня 2018 | 15:52
hastings: Мозгов у тебя давно нет, тебе голову жопа заменяет, а теперь и ее аннексировали.
Не иначе как негры-болельщики.
Голубок, жители Пуэрто-Рико уже лет 50-т просятся в США.
Не берут их.
Они и на хрен в США не нужны.
И сейчас не возьмут.
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Губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Роселло заявил, что США должны принять во внимание итоги референдума и выполнить волю граждан Пуэрто-Рико. Решение о вхождении этой территории в состав США должен принять американский конгресс, однако представители Республиканской партии заявили, что не дадут изменить статус Пуэрто-Рико. Кроме того, Министерство юстиции США высказывалось против проведения этого референдума
hastings 28 июня 2018 | 15:59
nowyrusic: жители Крыма тоже давно просятся обратно в Россию, под родное крылышко. Где толпы требующие вернуть всё в зад, как было?
olegleon 28 июня 2018 | 15:40
опять зрада! они же на Майдане не скакали, а их в США берут
orlov_a_v 28 июня 2018 | 15:44
Это Оккупация!!! Куда смотрит мировое сообщество? .)))
student_ru_ru 28 июня 2018 | 16:00
Пофиг.