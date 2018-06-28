Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева госпитализирована в НИИ имени Склифосовского после ДТП
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева госпитализирована в НИИ имени Склифосовского после ДТП на Проспекте мира в Москве. Потяева находится в отделении нейрохирургии, ее состояние – средней тяжести, — сказали Интерфаксу в справочной медицинского учреждения. Других подробностей пока нет.
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