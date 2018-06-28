Бывший глава МЧС Владимир Пучков может стать сенатором от Приморья
Эту кандидатуру намерен предложить исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко. Окончательное решение будет принято по этому вопросу 30-го июня.
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Эту кандидатуру намерен предложить исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко. Окончательное решение будет принято по этому вопросу 30-го июня.
Комментарии3
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danko1 28 июня 2018 | 15:35
СФ- это место для почетной ссылки на пенсию тех, кто заслужил место на зоне.
gordy 28 июня 2018 | 15:48
Ценный специалист только и может, что нажимать на кнопки?
jetsam 28 июня 2018 | 15:45
ты их в дверь, они - в окно (с)Высоцкий
все пучком....