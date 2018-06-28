Встреча президентов России и США пройдет 16 июля в Хельсинки
Встреча президентов России и США пройдет 16 июля в Хельсинки, — сообщает пресс-служба Кремля. На переговорах будут обсуждаться двусторонние отношения, а также международная повестка дня, включая Сирию и Украину. Это будет первая полноформатная встреча президентов.
Комментарии14
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putin2018 28 июня 2018 | 15:35
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Путин 2018
Инсулин Российская Федерация & Международный уголовный суд & Международный уголовный трибунал
r88w556xl4 28 июня 2018 | 15:36
А Порось с замиранием сердца будет ждать участи своей цеевропы - что господа на встрече решат, то и будет обязательным для "свободных" рагуль-селюков.
olegleon 28 июня 2018 | 15:37
ну эховцы дают! решили хомячков и хохлотроллей до белого каления довести ))))
они же верят, что Россию все бойкотируют, а тут такое. ну нельзя же так. ну хотя бы написали, что Трамп потребовал вернуть Крым Порошенко, а то ....
isnowanaarene 28 июня 2018 | 15:51
olegleon: Требовать от ядерной державы ничего нельзя по определению. А вот показать что на одном гектаре присесть западло - пожалуйста(Австралия). Посмотрим ))).
ts 28 июня 2018 | 15:38
Наконец-то сообщили. Страна всю ночь не спала - ждала... Даже про чемпионат забыла... Теперь будет о чем из утюга послушать...
nadegda77 28 июня 2018 | 15:40
Как странно что Трамп решает, где и когда встречаться, унизительно для нас, наверно
olegleon 28 июня 2018 | 15:46
nadegda77: для Вас да. унизительно не знать, что это это решали чиновники двух стран. причём американская сторона приняла во внимание, что 15-го в России будет финал чемпионата мира и российской стороне не удобно в этот день встречаться.
zmeelov_1 28 июня 2018 | 15:53
olegleon: Именно. И придётся Трампуше в своём регламенте всё подгонять под Путина. Каклов потому так и корёжит, что их хозяинам приходится с расписанием ЧМ считаться.
nowyrusic 28 июня 2018 | 15:40
Встреча бессмысленная и бесполезнкая.
Трампу нужна внешняя показуха, Вове тоже.
А внешняя показуха для Трампа означает, что он должен заявить о победе, продемонстрировать сделанные вовой устууки, хотя бы на словах.
А вова должен продемонстрировать свою стойкость для унутренних пользователей
И что в итоге?
Как бы он вову не побил.
Нельзя их наедине оставлять.
olegleon 28 июня 2018 | 15:48
nowyrusic: наедине? а разве твоего Порошенко не пригласили председательствовать на этой встрече?
nowyrusic 28 июня 2018 | 15:57
olegleon: Мальчик, и не мечтай, Порошенко тебя любить не будет. Поверь. Ты же старенький мальчик уже. Раздолбанный. так что пользуйся морковкой или огурцом.
Ты любишь огурцы?
vlabumur 28 июня 2018 | 15:41
Истинно вам говорю:16 июля 2018года Земля налетит... на небесную ось!
Это точно говорю!(с)
ts 28 июня 2018 | 15:44
vlabumur: Гундяев, смени аватарку! Я тебя узнал. Аминь!
platonnekafrin 28 июня 2018 | 15:55
Узнав о встрече, Песков стащил из музея КГБ сталинскую трубку ( да,да! Ту самую - ялтинскую) и вшил её в правый карман брюк самого праздничного из костюмов президента (как талисман удачи при разделе Мира).
Так что если кто заметит, что у Путина торчит при встрече с Трампом, то это трубка-оберег.