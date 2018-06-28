Встреча президентов России и США пройдет 16 июля в Хельсинки, — сообщает пресс-служба Кремля. На переговорах будут обсуждаться двусторонние отношения, а также международная повестка дня, включая Сирию и Украину. Это будет первая полноформатная встреча президентов.