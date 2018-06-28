Глава Транснефти Николай Токарев призвал снять ограничения с Новороссийского морского торгового порта
Ранее стало известно, что денежные счета, активы и имущество компании арестованы по делу братьев Магомедовых. Группа «Сумма» Зиявудина Магомедова и Транснефть на паритетных началах владеют 50,1% акций Новороссийского порта. По словам владельцев, огромное предприятие с грузооборотом 140 миллионов тонн в год и 7 тысяч человек должны иметь возможность нормально работать.
Накануне стало известно, что в рамках дела братьев Магомедовых также арестованы активы Якутской топливно-энергетической компании, Подольского электромеханического завода и Объединенной зерновой компании.
Комментарии3
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ts 28 июня 2018 | 15:36
Вот он - лакомый кусок, из-за которого...
neyexo 28 июня 2018 | 15:48
"С акционерами разговаривали?" - (с) ВВП
tks 28 июня 2018 | 15:57
Путизм - это чеченизация плюс сеченизация всей страны.