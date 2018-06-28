Глава Транснефти Николай Токарев призвал снять ограничения с Новороссийского морского торгового порта

Ранее стало известно, что денежные счета, активы и имущество компании арестованы по делу братьев Магомедовых. Группа «Сумма» Зиявудина Магомедова и Транснефть на паритетных началах владеют 50,1% акций Новороссийского порта. По словам владельцев, огромное предприятие с грузооборотом 140 миллионов тонн в год и 7 тысяч человек должны иметь возможность нормально работать.

Накануне стало известно, что в рамках дела братьев Магомедовых также арестованы активы Якутской топливно-энергетической компании, Подольского электромеханического завода и Объединенной зерновой компании.