Путин и Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 16 июля в столице Финляндии,

сообщает пресс-служба Кремля.

«В соответствии с достигнутой договоренностью 16 июля в Хельсинки состоится встреча Президента

Российской Федерации Владимира Путина и Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. В ходе переговоров имеется в виду обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня», — говорится в сообщении.