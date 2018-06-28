Путин и Трамп встретятся 16 июля в Хельсинки
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 16 июля в столице Финляндии,
сообщает пресс-служба Кремля.
«В соответствии с достигнутой договоренностью 16 июля в Хельсинки состоится встреча Президента
Российской Федерации Владимира Путина и Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. В ходе переговоров имеется в виду обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня», — говорится в сообщении.
Комментарии14
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andre_klimov 28 июня 2018 | 15:09
Прекрасно. Повестка в основном заявлена и будет скорректирована сучётом итогов саммита НАТО. И даже выполняться начала незамедлетильно - недаром Путинзаявил о выводе части войск из Сирии "за несколько последних дней", то есть с момента обьявления основных тем, по которым будет беседа.
chapter_2 28 июня 2018 | 15:17
andre_klimov: Д.Трамп передаст В.Путину физкультпривет от НАТО.
gordy 28 июня 2018 | 15:22
"Этот день мы приближали, как могли"?
roman_i_olga 28 июня 2018 | 15:26
chapter_2: респект Путину ведь он делает все чтобы напакостить совковому быдлу то есть своему электорату - пенс возрас цены на продукты бензин и жкх и т.д.
haldey 28 июня 2018 | 15:20
andre_klimov: Тема одна: слив "клинтоновской банды"))) Она всем мешает и нам, и Трампу, и Европе)))
banyi1 28 июня 2018 | 15:11
Я же говорил, что 15 встречаться Путин не поедет ) Подождёт Трамп, ничего)
haldey 28 июня 2018 | 15:17
banyi1: Если бы 15-го, это было бы воспринято, как сигнал, Путин идет на уступки...
На это встрече произойдет главное, растанет миф всесильности американской элиты))) и нашим подпиндосникам надо искать нового хозяина.
nowyrusic 28 июня 2018 | 15:31
banyi1: Точно, банутый мальчик, его на 15-е и не вызывали.
В этот день Трамп занят.
Вова должен прибыть 16-го и будет как штык.
Трамп мужик резкий и ждать не будет.
Поэтому приедет вова 15-го, опаздывать нельзя.
Часок с ним побеседуют, доклад выслушают.
platonnekafrin 28 июня 2018 | 15:21
Ой, как жизнь моя изменится! Но за президента нашего, конечно, рад - хоть кому-нибудь живому он "здрастье" скажет, а то всё с Ганди, с Ганди и в Кремле (надоели друг другу ужасно).
vlabumur 28 июня 2018 | 15:23
Истинно вам говорю:16 июля 2018года Земля налетит... на небесную ось!
Это точно говорю!(с)
chebotarev1943 28 июня 2018 | 15:26
Наступает момент истины. Если Путин опять начнёт грозить ракетами с ядерными двигателями и такими же подводными лодками, то может договориться до прилёта чёрных лебедей. Надеюсь, что крохи здравого смысла в Путине сохранились.
В противном случае "элита" не выдержит и пойдёт на крайние меры.
riots 28 июня 2018 | 15:31
Подпишут новые Хельсинкские соглашения ?
Только зря время потратят. Путин недоговороспособный.
eduard53 28 июня 2018 | 15:37
Не знаю, чтО репутационно приобретёт (или собирается приобрести) от факта их встречи наш самозванец, но Трамп, ИМХО, безусловно в этом смысле потреят-замарается - как внутри, так и вне своей страны ... Разве что наше ворьё предложило ему крупную материальную компенсацию. Но на хрена уже она ему в этом возрасте?...
eduard53 28 июня 2018 | 15:39
Пардон, очепятка, конечно - "потеряет" ...