На Никольской улице в Москве усилены меры безопасности
Появились рамки металлодетекторов со стороны Богоявленского переулка и Лубянской площади, — сообщает корреспондент «Эха Москвы». Напомним, Никольская в первые две недели чемпионата мира стала неофициальной фан-зоной, где ежедневно собирались тысячи болельщиков разных стран.
Комментарии6
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addi 28 июня 2018 | 15:17
Просто бы написали:"Проституткам вход воспрещён !"...
neon999 28 июня 2018 | 15:19
Под футбольный психоз Путин своровал пенсионные накопления людей.
И на ЭМ предпочитают разжигать этот психоз, а не информировать лохов, как их развели.
andre_klimov 28 июня 2018 | 15:24
neon999:
Выне правы. Тут, на "Эхе" - более чем достаточно внимания уделено пенсионному грабежу. Вот только овцепокорное население в основной своей биомассе - безразлично...
radionews 28 июня 2018 | 15:59
neon999: зачем так грубо.
Народ принял к сведению непреходящее значение путинской заботы о родных соотечественниках.
Но, так как есть запрет на устройство любых митингов на период чм, то и бурную радость от пенсионных новшеств россияне будут праздновать в июле. А там, глядишь, владимвладимыч ещё что-нибудь полезное народу подкинет, ещё лучше.
sparky 28 июня 2018 | 15:27
Погуляли и хватит?
orein51 28 июня 2018 | 15:47
интересно, иак теперь вся столица выглядит? но где проволока?