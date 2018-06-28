На Никольской улице в Москве усилены меры безопасности

Появились рамки металлодетекторов со стороны Богоявленского переулка и Лубянской площади, — сообщает корреспондент «Эха Москвы». Напомним, Никольская в первые две недели чемпионата мира стала неофициальной фан-зоной, где ежедневно собирались тысячи болельщиков разных стран.