Меркель: Проблема нелегальной миграции может стать для Европы вопросом жизни и смерти
Проблема нелегальной миграции может стать для Европы вопросом жизни и смерти и поставить под угрозу сплоченность в ЕС. Такое мнение высказала канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в Бундестаге с правительственным заявлением.
Все эти вопросы, отметила Меркель , будут обсуждаться в Брюсселе на предстоящем 28-29 июня саммите ЕС.
Комментарии8
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zja 28 июня 2018 | 15:16
Тут сплошные тупики и коллизии.
По уму надо менять Конвенцию о статусе беженцев. Но ее не поменять, т.к. большинство подписантов сегодня - страны Африки-Азии, которых устраивает положение дел.
Остается "финт ушами" - европейским странам выйти из Конвенции 1951-52 г.г. и создать новую. Или платить, платить, платить африканским и азиатским странам, чтобы не пропускали беженцев. Сейчас Турция, на очереди Ливия, но ведь и другим кушать хочется.
danko1 28 июня 2018 | 15:21
zja: Давно известно, что ассимилировать можно определенное количество мигрантов, да и то при условии, что они живут не в изоляции, сосредоточенные в одном районе, где живут по законам и традициям тех стран, откуда прибыли.
Куда целесообразнее было вкладывать деньги в экономику слаборазвитых стран, создавая там рабочие места и не допускать войн и массовой миграции.
blokpost1 28 июня 2018 | 15:36
danko1: Маленько не так...Создавать новые рабочие места ..для жуликов и воров
greeg1 28 июня 2018 | 15:19
Госпожа Меркель.
Ну зачем так мрачно. Нужно всего лишь объявить, что гуманитарный ресурс в ЕС подошел к концу, в связи с чем Европа приостанавливает помощь беженцам до особого распоряжения. Выработать единые правила эмиграции для всех стран ЕС без исключения. С каждым беженцем заключить договор об условиях экстрадиции при малейшем нарушении внутренних законов любого союзного государства.
Ordnung ist vor allem - не так ли, госпожа Меркель. Только внутренняя самодисциплина спасет ЕС от распада, а Европу от гуманитарной катастрофы и уничтожения.
aleksandr39 28 июня 2018 | 15:21
Россия может приютить десятки миллионов мигрантов из Азии и Африки ,а также Ближнего Востока .
navsegda 28 июня 2018 | 15:24
aleksandr39: они бедные , но не сумасшедшие , нах им Россия , им гейропу подавай , туда и рвутся
pulalala 28 июня 2018 | 15:46
aleksandr39:
Что, концлагеря все еще простаивают?
Непорядок!
orlov_a_v 28 июня 2018 | 15:37
Даешь политику открытых дверей!!!