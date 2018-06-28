Меркель: Проблема нелегальной миграции может стать для Европы вопросом жизни и смерти

Проблема нелегальной миграции может стать для Европы вопросом жизни и смерти и поставить под угрозу сплоченность в ЕС. Такое мнение высказала канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в Бундестаге с правительственным заявлением.

Все эти вопросы, отметила Меркель , будут обсуждаться в Брюсселе на предстоящем 28-29 июня саммите ЕС.