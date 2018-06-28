Московский футбольный клуб «Спартак» частично раскрыл структуру своих доходов

Только продажа билетов, лож и абонементов приносит клубу около 1 млрд руб. за сезон.

Московский «Спартак» раскрыл структуру своих доходов за предыдущие три сезона. Об этом сообщает РБК со ссылкой на буклет с годовой отчетностью. Согласно документу, доходы красно-белых растут год от года. Так сезон— 16⁄ 17 готов, в котором Спаратк, напомню, стал Чемпионом России, клуб заработал более 1,4 млрд руб.

Больше всего денег клуб получает от продажи билетов и абонементов. Доходы от продажи VIP-лож выросли за последние три года почти на четверть. Около 200 млн руб. приносит продажа сувениров и атрибутики. А вот доходы от аренды помещений и проведения мероприятий значительно скромнее.

Кроме того, «Спартак» впервые опубликовал оценку числа своих болельщиков. В России 34 млн человек так или иначе симпатизируют красно-белым. Около 18 млн называют себя болельщиками клуба