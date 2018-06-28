Премьер Медведев объявил о введении в России электронных трудовых книжек
С 1 января 2020-го года работодатели начнут передавать данные о трудовой деятельности работников в Пенсионный фонд в режиме онлайн, — сказал Медведев на заседании правительства.
Медведев добавил, что электронные книжки будут вводиться поэтапно.
Комментарии9
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vla7815 28 июня 2018 | 15:10
Премьер не развитием страны занимается, а разбазариванием денежных средств на всякую хреновню, блин. Ему в погремушки еще играть, а не Россией управлять. Дорулился, блин, что Россия все днища как пуля пробивает.
r88w556xl4 28 июня 2018 | 15:33
vla7815: Просто Россия в 21 веке живёт, а у вас в Рагуляндии ещё 19-й, селянство с вышиванкой, салом, гопаком и горилкой, а одно и последних значительных последних достижений - торжественное открытие Порошенко новоустановленного дорожного знака.
irinaapril 28 июня 2018 | 15:48
r88w556xl4: а у нас торжественно открывают колонку с водой ук приезду в город Путина.Голубчик, задумайтесь о проблемах своей собственной страны, это лучше, чем тыкать на несовершенство соседей.Пусть соседи сами решают свои проблемы, у нас своих полным-полно.
r88w556xl4 28 июня 2018 | 15:53
irinaapril: Если б этот сосед не лез в мою страну, готовя террористов, не запрещал бы моим родственникам и знакомым свободно общаться, не убивал бы на своей территории русских людей, не поливал бы беспрестанно грязью и ложью мою страну, не запрещал бы СМИ моей страны, не убивал бы журналистов, не унижал бы ветеранов, воевавших в ВОВ, не оскорблял бы память и историю моей страны, то мне бы вообще не было бы никакого дела до этой нищей нецивилизованной территории с болезненным фашистским нацистским гонором.
zloy_sok 28 июня 2018 | 15:11
Видать для роботов. Остальным они просто не понадобится или они не доживут чтобы стаж считать для пенсии...
platonnekafrin 28 июня 2018 | 15:16
К 2020 году Правительство не проведешь и не обманешь - ни одного пенсионера не упустит. Всех на счетчик, чтобы, значит, точно знать, сколько с каждого в казну стряхнули. Воровство, оно, тоже счет должно любить, а то хапают некоторые не по рангу.
nichirin 28 июня 2018 | 15:25
Следующим "нанотехнологичным" нововведением должен стать цифровой премьер типа голосового помощника, смысла и пользы будет чуть больше чем от плотской версии.
jetsam 28 июня 2018 | 15:29
nichirin: нет.
следующий скачек россии в области цифры - цифронаногроб для предпенсионера.
экономика должна быть экономной!
virgenu 28 июня 2018 | 15:41
Путинский режим никак не желает стряхнуть советское паскудство со своих ног.В нормальных цивилизованных странах нет никаких трудовых книжек- это оскорбительное вмешательство в личную жизнь граждан.Мало ли что было в прошлом у каждого из нас.За то как удобно держать под колпаком всё это быдло, называемого гражданами России!