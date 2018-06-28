Уполномоченная по правам человека посетила Олега Сенцова в колонии

Ранее осужденный украинский режиссер объявил голодовку, которую держит уже 46 дней.

Состояние здоровья Сенцова «в целом удовлетворительное», но в связи с его голодовкой остаются опасения. Об этом омбудсмен Татьяна Москалькова рассказала «Интерфаксу» по итогам встречи с осужденным. По ее словам, они с Сенцовым беседовали около часа, никаких замечаний и просьб режиссер не высказал, как и другие заключенные, с которыми она говорила. Также омбудсмен добавила, что медики каждый день обследуют Сенцова. В его медкарте утверждается, что в последние дни вес осужденного не менялся, а температура и другие показатели находятся в норме.

Москалькова приехала в колонию «Белый медведь», где содержится Сенцов, вместе с омбудсменом Верховной Рады Людмилой Денисовой, но последнюю туда не пустили. Поводом стало то, что Денисова – гражданка Украины, а у Сенцова российский паспорт. Ранее сообщалось, что режиссер имеет двойное гражданство России и Украины.

В 2015 году Олег Сенцов был приговорен к 20 годам лишения свободы за организацию терактов в Крыму. Свою вину режиссер не признал. Почти две трети россиян не слышали о голодовке украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного «Левада-центра», рассказал «Эху» его директор Лев Гудков.

Гудков добавил, что так мало россиян знают подробно о деле Олега Сенцова, потому что о нём молчат федеральные телеканалы.