Уполномоченная по правам человека посетила Олега Сенцова в колонии
Ранее осужденный украинский режиссер объявил голодовку, которую держит уже 46 дней.
Состояние здоровья Сенцова «в целом удовлетворительное», но в связи с его голодовкой остаются опасения. Об этом омбудсмен Татьяна Москалькова рассказала «Интерфаксу» по итогам встречи с осужденным. По ее словам, они с Сенцовым беседовали около часа, никаких замечаний и просьб режиссер не высказал, как и другие заключенные, с которыми она говорила. Также омбудсмен добавила, что медики каждый день обследуют Сенцова. В его медкарте утверждается, что в последние дни вес осужденного не менялся, а температура и другие показатели находятся в норме.
Москалькова приехала в колонию «Белый медведь», где содержится Сенцов, вместе с омбудсменом Верховной Рады Людмилой Денисовой, но последнюю туда не пустили. Поводом стало то, что Денисова – гражданка Украины, а у Сенцова российский паспорт. Ранее сообщалось, что режиссер имеет двойное гражданство России и Украины.
В 2015 году Олег Сенцов был приговорен к 20 годам лишения свободы за организацию терактов в Крыму. Свою вину режиссер не признал. Почти две трети россиян не слышали о голодовке украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного «Левада-центра», рассказал «Эху» его директор Лев Гудков.
Гудков добавил, что так мало россиян знают подробно о деле Олега Сенцова, потому что о нём молчат федеральные телеканалы.
Комментарии26
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prof57 28 июня 2018 | 15:05
Да, украинцы особая нация - только он и с голодовки толстеют....
poluputing 28 июня 2018 | 15:28
prof57: вы видели, взвешивали? А чего ж Денисову не пускают, если всё в порядке?
anji70 28 июня 2018 | 15:48
poluputing: Да ему лишь бы ляпнуть, портянка же.
benny_point 28 июня 2018 | 15:54
poluputing: А что Москалькову пустили к кому-то на Усраине? Вы хоть интересуйтесь делами насущными, а не срите по привычке на сайте.
ura_russians 28 июня 2018 | 16:02
poluputing: вы видели, взвешивали?
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ты только заголовок осилил ?
читай новость целиком, касьрюля иайданутая.
noxepy_7_40_ 28 июня 2018 | 15:05
Жив, здоров. Лежит на нарах, плюет в потолок. Пользуется видеосвязью, смотрит в футбол. Поправился на 2 килограмма. Нормуль. А тут эта хохлоправозащитница. Это та, которая была против того, чтоб его, Сенцова то есть, кормили принудительно. Типа, уважайте его право на голодовку, а соответственно на смерть. Сенцов на хрен не упёрся Киеву, это факт. Не дай бог, будет как с Савченкой. Поэтому ну её на фиг. Кто её знает, прыснет чем нибудь на Сенцова, а потом начнётся... Путин, новичок, вот это всё...
banyi1 28 июня 2018 | 15:05
Я вот одного не понимаю! Каклы визжат, что гражданство РФ Сенцову, без его ведома дали. И паспорт есть. Но я , по своему недоумию, не понимаю, вроде при получении паспорта , человек там расписаться должен. Если там нет подписи, то это один вопрос, а если есть - то другой ))))
andrewm 28 июня 2018 | 15:19
banyi1: Дык самого и паспорта-то и нет!!!! Как и никакой нигде подписи тоже...
banyi1 28 июня 2018 | 15:30
andrewm: Да паспорт то есть как раз )))
mavviomi 28 июня 2018 | 16:01
banyi1: ты его видел и держал свечку когда Сенцов его подписывал, да порток?
benny_point 28 июня 2018 | 15:58
andrewm: А мне помнится личное заявление сенцова, что у него есть российское гражданство и паспорт РФ, и что он на законных основаниях находился в российском Крыму! Расширяйте иногда свой кругозор, может когда-нибудь пригодится.
parasuk_ 28 июня 2018 | 15:10
Интересно, а у савченко тоже в камере телефон и интернет есть? Почему молчат горластые российские либероиды
kukrynx 28 июня 2018 | 15:19
parasuk_: С какой целью интересуешься?
parasuk_ 28 июня 2018 | 15:44
kukrynx: Для дополнения образа среднего российского либероида. И без того премерзкого :)
hihi2raza 28 июня 2018 | 15:11
Верить кегебешной москальковой? Нет уж увольте.
gregor 28 июня 2018 | 15:22
Прочитал комменты , убедился ... почему это называют русским миром .
algen1 28 июня 2018 | 15:22
Скверная история. Тот факт, что омбудсмену Верховной Рады Людмиле Денисовой не дают встретиться с Олегом Сенцовым, может говорить о том, что слова Татьяны Москальковой , что состоянии Сенцова «в целом удовлетворительное» не соответствуют действительности.
Желаю Олегу Сенцову и Кириллу Вышинскому скорейшего освобождения.
riots 28 июня 2018 | 15:22
Приехали вместе ?
На видео кортеж (!) Москальковой проследовал мимо Денисовой .
spb_aborigen 28 июня 2018 | 15:27
Поводом стало то, что Денисова – гражданка Украины, а у Сенцова российский паспорт. Ранее сообщалось, что режиссер имеет двойное гражданство России и Украины.
Путаются в показаниях.
aleks12 28 июня 2018 | 15:31
было запланировано симметричное посещение украинских заключенных в России и российских в Украине,а на выходе имеем недопуск Денисовой к украинским заключенным и,соответственно,недопуск Москальковой к российским,не считая посещение морячков в посольстве.Похоже,что российским властям пофиг россияне,сидящие в тюремных камерах в Украине.Похоже Вышинскому и ко. не повезло со своими хозяевами.
stanislav1948 28 июня 2018 | 15:33
Как это «посетила Сенцова в колонии», но ее туда не пустили?
vlabumur 28 июня 2018 | 15:37
Москалькова.
В 2012 года предложила дополнить Уголовный кодекс статьей «За покушение на нравственность и грубое нарушение правил общежития…», наказывавшей до одного года лишения свободы, причиной, по словам депутата, были акции арт-группы «Война» и Pussy Riot.
В конце года с группой депутатов, предложила проект Закона «О срочной военной службе для женщин».
В 2015 году в условиях кризиса переименовать МВД в ВЧК и дать ему соответствующие полномочия для наведения порядка, сохранения страны в покое и безопасности.
Анатолий Сак бывший прокурор.
Так что нам скажет " милицейская братва"?
Правду и только правду.
pantera_1 28 июня 2018 | 15:48
Москалькова свой котел в аду заслужила.
gitel21 28 июня 2018 | 15:49
Вероятно Сенцов получил российский паспорт чтобы эффективнее заниматься вредительством в Крыму.
benny_point 28 июня 2018 | 15:52
За 46 дней голодовки сенцов прибавил в весе около 3 кг! Пора бы всей мировой науке изучить этот феномен и рекомендовать малоимущим метод сенцова, для сведения дебита с кредитов семейного бюджета.
dd_9 28 июня 2018 | 15:55
Че то мне все это не нравится...
Если все там законно, а в Руссии суд справедливый и неподкупнный, то почему бы не пустить Денисову к человеку, который утверждает, что остается гражданином Украины. Подозрительно, что все время показывают его очень старые фото (видимо со времени суда).
А , может, его уже давно нет в живых, но... чемпионат, понимаешь... огласим, когда отгуляем. Свидетелей никаких и нет...