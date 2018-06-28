Лидера ярославских единороссов уволили из-за критики пенсионной реформы

Это произошло после того, как депутаты региона призвали не торопиться с повышением пенсионного возраста.

Решение об отставке секретаря ярославского отделения «Единой России» Михаила Боровицкого было принято на президиуме генсовета партии накануне. Об этом рассказали два источника РБК. По словам одного из собеседников издания, причиной увольнения стало невыполнение партийных решений о выработке консолидированной позиции «Единой России».

В частности, недоволен оказался секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Он заявил, что «Единая Россия» не может превращаться в «балаган публичных мнений своих членов».

Судя по всему, партийный функционер имел в виду постановление, принятое ярославской облдумой на этой неделе. В документе, адресованном Госдуме, в частности, говорится о том, что решение о повышении пенсионного возраста было неожиданным и вызвало серьезный резонанс среди населения. Также в нем обращается внимание на недостатки реформы. При этом ранее Турчак предупреждал единороссов о недопустимости противоречий в партийных рядах по поводу повышения пенсионного возраста.

О повышении пенсионного возраста было объявлено 14 июня. Со следующего года возраст выхода на пенсию будет расти и постепенно достигнет 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин.