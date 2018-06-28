Лидера ярославских единороссов уволили из-за критики пенсионной реформы
Это произошло после того, как депутаты региона призвали не торопиться с повышением пенсионного возраста.
Решение об отставке секретаря ярославского отделения «Единой России» Михаила Боровицкого было принято на президиуме генсовета партии накануне. Об этом рассказали два источника РБК. По словам одного из собеседников издания, причиной увольнения стало невыполнение партийных решений о выработке консолидированной позиции «Единой России».
В частности, недоволен оказался секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Он заявил, что «Единая Россия» не может превращаться в «балаган публичных мнений своих членов».
Судя по всему, партийный функционер имел в виду постановление, принятое ярославской облдумой на этой неделе. В документе, адресованном Госдуме, в частности, говорится о том, что решение о повышении пенсионного возраста было неожиданным и вызвало серьезный резонанс среди населения. Также в нем обращается внимание на недостатки реформы. При этом ранее Турчак предупреждал единороссов о недопустимости противоречий в партийных рядах по поводу повышения пенсионного возраста.
О повышении пенсионного возраста было объявлено 14 июня. Со следующего года возраст выхода на пенсию будет расти и постепенно достигнет 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин.
Комментарии7
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danko1 28 июня 2018 | 14:40
ЕР - не место для дискуссий.
Это место для жуликов, воров и убийц, послушно выполняющих команды самых высокопоставленных воров и убийц.
ajsenev 28 июня 2018 | 14:53
Пастух взбешен - один из баранов сошел с указанной дороги.
sab171 28 июня 2018 | 14:40
ни чуть не жаль, на одного (может и честного) шкурника меньше, знаем для чего они туда вступают.
shai13 28 июня 2018 | 14:44
кто там шагает правой? левой! левой! левой!.. чем не кепесесе, едри его за культю?
vmaks 28 июня 2018 | 14:48
С Турчаком поаккуратней, арматуры на всех хватит..
neitral_n 28 июня 2018 | 15:02
Интересно, Турчак понимает разницу между балаганом и обычным мнением?
sparky 28 июня 2018 | 15:11
Дай им волю, они еще и дышать не по команде станут.
На конюшню отщепенцев.
А Красовского заранее на конюшню три раза. После чего принять в ПЖиВ. Но рот зашить.