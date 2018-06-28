Путин: За последние дни Сирию покинули 1140 российских военнослужащих, а также 13 самолетов и 14 вертолетов
За последние дни Сирию покинули 1140 российских военнослужащих, а также 13 самолетов и 14 вертолетов, — сообщил президент Путин. Сколько военнослужащих и единиц техники остается в Сирии, Путин не уточнил. О начале вывода российских войск из Сирии снова было объявлено в декабре прошлого года – тогда президент заявил о разгроме «наиболее боеспособной группировки террористов». Путин объявлял о выводе основной части российской группировки из Сирии уже три раза, — напоминает газета «Ведомости».
Комментарии25
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tag188 28 июня 2018 | 14:35
После предыдущих подобных заявлений о "выводе" то самолет российский в Сирии собьют, то генерала оприходуют, то вертолет.
Ждем-с, что будет в этот раз.
nowyrusic 28 июня 2018 | 14:39
tag188: Сейчас остатки чспасает.
Не так много у России самолетов,которые летать могут.
И почти все в Сирии.
Пока все не посбивали надо выводить.
pyco_mypucmo 28 июня 2018 | 14:48
nowyrusic:
Это современная Россия. Её вошьдь может вводить и говорить при этом, что выводит. А быдлонаселение считает, что так и быть должно.
tanyaya 28 июня 2018 | 14:49
Он хотя бы осознает, что выглядит уже даже не смешно, а жалко?
cattt 28 июня 2018 | 15:07
tanyaya: Жаль что сообщили сколько из этих 1140 груз 200.
opponent70 28 июня 2018 | 14:54
nowyrusic: "И входит... И выходит... Замечательно выходит" Лопнувший надутый пузырь!!!
goshec 28 июня 2018 | 15:12
Путин: За последние дни Сирию покинули 1140 российских военнослужащих\\
Их же там нет!
don_ballon 28 июня 2018 | 14:36
Условия Трампа: "Володя, вали из Сирии и Донбасса, тогда в Хельсинки побазарим о почётной капитуляции".
yuryr 28 июня 2018 | 14:36
Интересно, когда следует ждать следующее явление путинян в Сирию? После переговоров с Трампом в случае "отлупа", после ...?
sab171 28 июня 2018 | 14:36
Врать так всем, не только избирателям, бюджетникам, пенсионерам. На этот раз соврамши явно для Трампа чтобы соизволил встретится а то Додон уже примелькался.
danko1 28 июня 2018 | 14:37
Совсем заврался питерский вор и гопник и международный преступник преступник по совместительству.
Только за его враньё, что уже 3 раза заявлял о полном выводе войск и ни разу не говорил о новом вводе, этого брехуна в отставку отправить надо с заведением уголовного дела по многим статьям.
tag188 28 июня 2018 | 14:40
А вообще, даже портянки понимают, что это обычная ротация войск.
Пришли транспорты в порт, выгрузили технику, забрали самолеты-вертолеты, у которых двигатели выработали ресурс, и которым нужен ремонт в России.
Также и с военнослужащими -- приземлился самолет, высадил личный состав, забрал тех, у кого истек срок командировки.
Это как раз хорошо объясняет, как удалось всё это вывести в течении "последних дней."
anatolr 28 июня 2018 | 14:42
ТАК ИХТАМНЕТ! Откуда больше 1000 военных?
Насчет //разгрома «наиболее боеспособной группировки террористов»// Это понятно. Так это пиндосы покрошили вагнеровцев на шашлычки с подливой и там не осталось боеспособных террористов! Такова сермяжная правда, она же посконная и домотканная!
Только один вопрос дохлым "террористам" хватило стекловаты или нет?
Анатолий - сосед Госдепа
vaka257 28 июня 2018 | 14:43
Четвёртый эпохальный вывод войск...Что-то Путин будет выторговывать у Трампа.Возможно мягкой позиции по Крыму...
greeg1 28 июня 2018 | 14:45
Цифры вывода увеличиваются каждые пол-часа.
Вован. Может ты заодно и две базы домой утянешь, что бы потом голова не болела за напрасно потраченные годы, деньги, технику и людей. Да ты и сам об этом знаешь. Сталин из тебя, если честно - никакой.
shai13 28 июня 2018 | 14:48
полторы тысячи вывели. самолёты,вертолёты... ничего себе. а сколько их всего-то?
vincenttt 28 июня 2018 | 14:51
И сколько же тогда своих вояк для обслуживания своих параноидальных понтов загнал в Сирию этот гопник подзаборный, что он их всё выводит и выводит и никак не выведет?!
ramses333 28 июня 2018 | 14:55
Хосподи, да сколько ж их там было?
Кстати, появилась новая категория защитников Русского мира. К "ихтамнет" добавились "ихтамбыли".
vla7815 28 июня 2018 | 14:59
Брехня. Не верю.
elenaprekrasnaya2009 28 июня 2018 | 15:02
Ему не надоело снова выводить уже давно выведенные войска?
Путается в показаниях...
neon999 28 июня 2018 | 15:13
Уродов поехавших на бойню за длинным рублем не жалко.
Чем больше там сгинет - тем чище воздух там, откуда они свалили.
wuwer 28 июня 2018 | 15:13
))) А в Сирии войска как плесень размножается?
Четвёртый раз полностью выводят...а они никак не выводятся
Один кадр вводит и выводит
Другой космическое государство организовывает на уворованные у россиянцев деньги
Важными делами заняты...на страну наплевать
ashaska 28 июня 2018 | 15:22
Драп начался?
riots 28 июня 2018 | 15:25
Лучше бы он с Украины своих наемников и оружие забрал.
virgenu 28 июня 2018 | 15:48
Обычным враньём пытаются оправдать гибель российских ребят и чудовищные траты денег налогоплательщика. Никакой пользы России и миру эта авантюра Путина не принесла, победные реляции генералов ничем не подтверждены. Тоска....