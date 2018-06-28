Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении руководителя Карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева

Его подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, — сообщает ТАСС. Вчера вечером Дмитриева задержали на выезде из Петрозаводска. По версии следствия, в период 2012 по 2016 годы подозреваемый совершал насильственные действия в отношении своей несовершеннолетней приемной дочери.

В апреле суд оправдал Дмитриева по делу об изготовлении детской порнографии. Прокуратура оспорила оправдательный приговор.