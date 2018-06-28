Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении руководителя Карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева
Его подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего, — сообщает ТАСС. Вчера вечером Дмитриева задержали на выезде из Петрозаводска. По версии следствия, в период 2012 по 2016 годы подозреваемый совершал насильственные действия в отношении своей несовершеннолетней приемной дочери.
В апреле суд оправдал Дмитриева по делу об изготовлении детской порнографии. Прокуратура оспорила оправдательный приговор.
Комментарии2
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neon999 28 июня 2018 | 14:57
Разгул беззакония из-за уничтожения остатков правопорядка кремлевской бандой - это, конечно очевидная причина превращения страны в Мордор. Но и циничность СМИ, в том числе таких, прикидывающихся человекообразными, как ЭМ - тоже важный пропагандистский элемент криминальной «системы». Все эти лицемерные словечки - «суды», «следствие», «прокуратура» призваны внушить, что есть какие-то элементы правосудия, тогда как наблюдается сплошное беззаконие. ЭМ несёт значительную долю ответственности за творящийся беспредел, который они на словах якобы не поддерживают.
zor 28 июня 2018 | 15:01
А если и это дело провалится,то возбудят дело что отравил М.Горького,
и воровал колоски с колхозных полей по заданию Японской разведки