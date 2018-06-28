ФСИН не нашла оснований допускать к голодающему Олегу Сенцову украинского уполномоченного Людмилу Денисову, поскольку Сенцов – гражданин России. Об этом сообщила Интерфаксу российский омбудсмен Татьяна Москалькова со ссылкой на официальный ответ руководства ФСИН. Сама Москалькова сегодня посетила Сенцова. По ее словам, его состояние «удовлетворительное». Он содержится в двухместной палате больницы, где есть телевизор и доступ к интернету. Москалькова добавила, что Сенцов поддерживает связь с родственниками через видеозвонки и электронные письма.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что не верит заявлениям российского омбудсмена Татьяны Москальковой. «Я могу твердо говорить о том, насколько жив и здоров Олег Сенцов только после того, как сама его вижу», — сказала Денисова в эфире телеканала «112 Украина». Омбудсмен подчеркнула, что ей до сих пор не объяснили, почему нет доступа к Сенцову, ни на один вопрос никто не удосужился ответить, — добавила она.