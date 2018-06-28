ФСИН не нашла оснований допускать к голодающему Олегу Сенцову украинского уполномоченного Людмилу Денисову
ФСИН не нашла оснований допускать к голодающему Олегу Сенцову украинского уполномоченного Людмилу Денисову, поскольку Сенцов – гражданин России. Об этом сообщила Интерфаксу российский омбудсмен Татьяна Москалькова со ссылкой на официальный ответ руководства ФСИН. Сама Москалькова сегодня посетила Сенцова. По ее словам, его состояние «удовлетворительное». Он содержится в двухместной палате больницы, где есть телевизор и доступ к интернету. Москалькова добавила, что Сенцов поддерживает связь с родственниками через видеозвонки и электронные письма.
Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что не верит заявлениям российского омбудсмена Татьяны Москальковой. «Я могу твердо говорить о том, насколько жив и здоров Олег Сенцов только после того, как сама его вижу», — сказала Денисова в эфире телеканала «112 Украина». Омбудсмен подчеркнула, что ей до сих пор не объяснили, почему нет доступа к Сенцову, ни на один вопрос никто не удосужился ответить, — добавила она.
Комментарии51
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aallttoo 28 июня 2018 | 14:33
нелюди
blinorozhiy_chmo 28 июня 2018 | 14:40
Голодающий террорист - это топовый анекдот настоящего времени ))))))
Ряха бандеровская в объектив фотокамеры не влезает уже через неделю подобной акции ))))
vezdehod 28 июня 2018 | 14:44
Так и должно быть...Двадцать лет - без права посещения.1937 год в 21018 году.
neprostotak 28 июня 2018 | 14:34
Уже более 4-х лет прошло после предательства фашистской РФ Украины и по-прежнему кто-то в Украине ещё верит договорённостям и обещаниям фаната Геббельса!
Глупо.
danko1 28 июня 2018 | 14:34
Наглая ложь сама причина отказа ФСИН, что Сенцов гражданин России.
Он российский паспорт не получал и считается гражданином Украины.
Или Кремль считает, что он Крым захватил вместе с рабами, которые полностью бесправны?
luger_max_otto 28 июня 2018 | 14:38
Именно так представители путинского режима и считают. Что с гопстопа взято- то им свято.
parasuk_ 28 июня 2018 | 14:41
danko1: Вообще-то, сначала присваивается гражданство, а потом выдается паспорт, а не наоборот ;)
danko1 28 июня 2018 | 14:45
parasuk_: Разве во время войны россияне на оккупированных территориях считались немцами?
Путин и тут Гитлера переплюнул, как в своем приказе военным ставить впереди себя, идя на захват военных баз, женщин и детей.
Гитлер это делал в отношении русских женщин и детей, а не немецких.
parasuk_ 28 июня 2018 | 14:47
danko1: Стесняюсь спросить, а кого там поставили впереди себя? Факты давайте или прекратите врать
danko1 28 июня 2018 | 14:52
parasuk_: Врут портянки, предающие Россию и россиян за иудины копейки, готовые любую подлость власти оправдать.
Слушайте бандита Путина, который дважды, как он сам сказал,для непонятливых,это повторил.
А делали это военные или оказались умнее и не такие изверги, как главнокомандующий, это вопрос другой. Даже если и было, то при отсутствии гласности о таком не скажут.
parasuk_ 28 июня 2018 | 14:54
danko1: Т.е. фактов не будет. Не стыдно в вашем-то возрасте так врать?
danko1 28 июня 2018 | 14:57
parasuk_: Так и не врите, защищая любую подлость власти.
У меня, цитирующей дословно Путина, ни слова вранья нет.
А дебилы портянки только на бред и хамство способны.
parasuk_ 28 июня 2018 | 15:03
danko1: Вы, наверное, из секты любителей навального, от которых требуется не рефлексировать, а врать, дескать пусть сами потом отмываются? Еще раз говорю, стыдно в вашем возрасте
lyiza 28 июня 2018 | 15:03
danko1: Всё как обычно.На все очевидные факты один ответ: "а вы докажите".Я сама своими глазами видела фотографии,где женщины окружали украинские танки,чтобы помешать им продвигаться и стрелять.Это были снимки начала оккупации и захвата Крыма.Искать не буду.Кто честный,сам видел,а портянкам слушать госпропаганду и верить.
danko1 28 июня 2018 | 15:09
lyiza: Дело в том, что Путин приказ такой отдал.
И только за это его можно считать конченным негодяем и преступником, даже если бы его приказ не выполняли.
vald_ch 28 июня 2018 | 15:30
parasuk_: Не стесняйтесь, просто наберите в поиске Ютуба : путин лжет об Украине суча ногами, и вам все откроется.
vla7815 28 июня 2018 | 14:53
parasuk_: ///// Вообще-то, сначала присваивается гражданство, а потом выдается паспорт, а не наоборот ;) /////
Насильно присвоили гражданство и насильно выдали паспорт ????
parasuk_ 28 июня 2018 | 15:05
vla7815: Угу. У меня один знакомый в начале 90-х тоже в суде рассказывал, что потерпевший ему насильно деньги в карман засунул, а он отбивался как мог.
olegleon 28 июня 2018 | 14:45
danko1: так поддержите Сенцова и откажитесь от российского гражданства
danko1 28 июня 2018 | 15:00
olegleon: Идиот, защищающий беззаконие и любые преступления власти.
Я россиянка по рождению.
И моя Россия- это не Путин, как цинично сделал сравнение Володин, и не мерзкие дебилы-портянки, рабы преступников.
Бандиты во власти уйдут на заслуженный "отдых" в тюрьмах, а настоящая Россия останется, хотя и ограбленная с вашей помощью,которую восстанавливать надо будет.
olegleon 28 июня 2018 | 15:35
danko1: уйдут,мадам, уйдут. пока же я плачу налоги из которых Путин и Собянин Вам по 20 тысяч выдаёт. так что про "ограбление" Вы себе перед зеркалом рассказывайте
danko1 28 июня 2018 | 15:45
olegleon: Портянки существуют на награбленное вором Пригожиным у россиян.
И сомнительно, что налоги платят.
Да и только конченная мразь может завидовать нищим пенсионерам, защищая преступления тех, кто триллионы из России выводит.
И не Собянин мне платит пенсию, которая намного ниже, в разы, если бы я получала из выплаченных мною налогов.
Но подлецы на воров во власти голос подать не смеют.
Какая же вы мразь, которая родителей и детей на нищету обрекает. Самому не противно таким мерзавцем быть?
olegleon 28 июня 2018 | 15:53
danko1: нищим пенсионерам? а кто же тогда за Путина голосовал? кто за Собянина? марсиане? работающие?
или Вы правда считаете, что получая сейчас 350 долларов вы в СССР получали 500-600 долларов зарплаты, с которой брались налоги?
benny_point 28 июня 2018 | 14:36
...а кто такая Денисова, да никто и звать её никак. Пускай валит в свой Каклостан и там посещает каклуш в каклолагерях.
aleks_3310 28 июня 2018 | 14:56
benny_point: Аааааааааааааааааа…! Психиатров в студию.
polsan 28 июня 2018 | 15:09
benny_point: а что даёт ваша безумная трескотня?? )) Что, кто -то верит в то, что вы тут с бригадой 11-80 пишет?! ) Правда, смешно! ))
olegleon 28 июня 2018 | 14:36
"где есть телевизор и доступ к интернету"
он в тюрьме или в гостинице??
rihard 28 июня 2018 | 14:37
Москалькова тогда может не ездить в украинские тюрьмы.
nns33 28 июня 2018 | 14:38
Сенцов балансирует между жизнью и смертью.Почему нельзя допустить к нему Денисову ? Она уже второй раз приезжает ,чтобы встретиться с Сенцовым. Ведь,есть предварительная договорённость между президентами.Ситуация похожа на откровенное издевательство.
joseph_gebbels 28 июня 2018 | 14:43
nns33: Между какой там ещё жизнью и смертью? Он давно уже должен сдохнуть от голода, а он рожу отжрал шире плеч. Это ни какая не голодовка, а дешёвый цирк. Голодал Бобби Сенз с товарищами, а Сенцов просто держит вас, либералов, за дураков.
nns33 28 июня 2018 | 14:57
joseph_gebbels: Он давно уже должен сдохнуть от голода, а он рожу отжрал шире плеч. ========= бессовестный вы человек.Ни стыда,ни совести.А вы его видели,что судите с такой лёгкостью о размерах его лица?Цирк---это рассказ о том,что его состояние удовлетворительное,что поправился,что пользуется интернетом,что он гражданин РФ.....
spb_aborigen 28 июня 2018 | 15:16
nns33: Не человек он. Обыкновенная пригожинская глиста.
shtirlitz77 28 июня 2018 | 16:03
nns33: Нина! Здравствуйте!!!
Все это чудовищно, как и новый арест Ю.Дмитриева!
olegleon 28 июня 2018 | 14:54
nns33: договорённость о чём? о том, что гражданин иностранного государства может заходить в тюрьмы когда захочет?
nns33 28 июня 2018 | 15:04
olegleon: договорённость о чём? ====== не прикидывайтесь глупцом. Была договорённость между президентами о том,что Москалькова и Денисова смогут посетить удерживаемых людей как в Украине,так и в России.
olegleon 28 июня 2018 | 15:33
nns33: а всего то надо было согласовать графики посещений. или может за этих дам должны были президенты согласовывать? так они, и тут ты прав, договорились, что смогут посетить. никто же не думал, что украинская омбудсменша всё в провокацию будет превращать.
andre_klimov 28 июня 2018 | 15:06
nns33:
Почему - "похожа". Это и есть - чистойводы издевательство. И даже не одно, а - два. Одно - над украинским омбудсменом. Второе - над российским пересидентом, решения которого тюремщики ни в грош ни ставят.
parasuk_ 28 июня 2018 | 14:39
Ну вот, зря только тётка кучу денег из тощего украинского бюджета потратила :)
sergo_25_26 28 июня 2018 | 14:41
А еще кто то сомневается что это такое - русский. Путин погряз во лжи. Позорище а не президент.
jblack2 28 июня 2018 | 14:45
Двухместная палата, телевизор, интернет, видеозвонки с родственниками.....
Я хренею!
Это исправительное заведение или санаторий???
leonidrb 28 июня 2018 | 15:02
jblack2: Да, а Брейвик сидит в каких условиях?
kryimsdiiick 28 июня 2018 | 14:46
Права человека, ага
vla7815 28 июня 2018 | 14:48
Хотя бы кто-нибудь может назвать хотя бы одно основание, чтобы можно было доверять всем высказываниям Москальковой ???
olegleon 28 июня 2018 | 14:56
vla7815: думаете она врёт про двухместную палату, телевизор и инет?
vinibi_ 28 июня 2018 | 15:06
olegleon: Обелять и вылизывать преступно-воровскую власть-вот главное жизненное кредо полезного идиотика-olegleon!!!
hihi2raza 28 июня 2018 | 14:51
Нет в мире страны более мерзкой, лживой и поганой чем россия.
noxepy_7_40_ 28 июня 2018 | 14:55
hihi2raza: Есть))))) Сказать, какая?
zja 28 июня 2018 | 15:08
Бардак.
Все головы дракона перецапались между собой.
gregor 28 июня 2018 | 15:29
Интересное кино .
Получается ,что когда в 1941 году оккупировали Белоруссию , все жители Белоруссии автоматически стали гражданами Германии .
А если кто не хотел ,тех арестовывали и сажали в темницу на 20 лет .
Очень интересная аналогия ....... ,однако .
Это вот в 1939 году СССР ,,та же Россия ,оккупировала Литву ,Латвию и Эстонию и все граждане этих страна автоматически стали Россиянами или СССрама . Но что бы это случилось нужна оккупация или аннексия .
Не это ли доказательство оной , когда гражданин Украины лёг спать украинцем ,а проснулся Россиянином , даже ,если он не хочет .
Интересное дело ,когда оккупация или аннексия .
kochar 28 июня 2018 | 15:31
Это уже не театр абсурда,это похлеще произведений Достоевского.
lager23 28 июня 2018 | 15:42
Не по-человечески это.... путерастам необходимо иметь смелость показывать достигнутые «результаты» создания «славянского мира», но слабые люди боятся и врут, подлость для них, как мать родная.....путин их отец.
Гнилые люди..