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14:30, 28 июня 2018

ФСИН не нашла оснований допускать к голодающему Олегу Сенцову украинского уполномоченного Людмилу Денисову

ФСИН не нашла оснований допускать к голодающему Олегу Сенцову украинского уполномоченного Людмилу Денисову, поскольку Сенцов – гражданин России. Об этом сообщила Интерфаксу российский омбудсмен Татьяна Москалькова со ссылкой на официальный ответ руководства ФСИН. Сама Москалькова сегодня посетила Сенцова. По ее словам, его состояние «удовлетворительное». Он содержится в двухместной палате больницы, где есть телевизор и доступ к интернету. Москалькова добавила, что Сенцов поддерживает связь с родственниками через видеозвонки и электронные письма.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что не верит заявлениям российского омбудсмена Татьяны Москальковой. «Я могу твердо говорить о том, насколько жив и здоров Олег Сенцов только после того, как сама его вижу», — сказала Денисова в эфире телеканала «112 Украина». Омбудсмен подчеркнула, что ей до сих пор не объяснили, почему нет доступа к Сенцову, ни на один вопрос никто не удосужился ответить, — добавила она.

Комментарии

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aallttoo 28 июня 2018 | 14:33

нелюди

blinorozhiy_chmo 28 июня 2018 | 14:40

Голодающий террорист - это топовый анекдот настоящего времени ))))))

Ряха бандеровская в объектив фотокамеры не влезает уже через неделю подобной акции ))))

vezdehod 28 июня 2018 | 14:44

Так и должно быть...Двадцать лет - без права посещения.1937 год в 21018 году.

neprostotak 28 июня 2018 | 14:34

Уже более 4-х лет прошло после предательства фашистской РФ Украины и по-прежнему кто-то в Украине ещё верит договорённостям и обещаниям фаната Геббельса!
Глупо.

danko1 28 июня 2018 | 14:34

Наглая ложь сама причина отказа ФСИН, что Сенцов гражданин России.
Он российский паспорт не получал и считается гражданином Украины.
Или Кремль считает, что он Крым захватил вместе с рабами, которые полностью бесправны?

luger_max_otto 28 июня 2018 | 14:38

Именно так представители путинского режима и считают. Что с гопстопа взято- то им свято.

parasuk_ 28 июня 2018 | 14:41

danko1: Вообще-то, сначала присваивается гражданство, а потом выдается паспорт, а не наоборот ;)

danko1 28 июня 2018 | 14:45

parasuk_: Разве во время войны россияне на оккупированных территориях считались немцами?
Путин и тут Гитлера переплюнул, как в своем приказе военным ставить впереди себя, идя на захват военных баз, женщин и детей.
Гитлер это делал в отношении русских женщин и детей, а не немецких.

parasuk_ 28 июня 2018 | 14:47

danko1: Стесняюсь спросить, а кого там поставили впереди себя? Факты давайте или прекратите врать

danko1 28 июня 2018 | 14:52

parasuk_: Врут портянки, предающие Россию и россиян за иудины копейки, готовые любую подлость власти оправдать.
Слушайте бандита Путина, который дважды, как он сам сказал,для непонятливых,это повторил.
А делали это военные или оказались умнее и не такие изверги, как главнокомандующий, это вопрос другой. Даже если и было, то при отсутствии гласности о таком не скажут.

parasuk_ 28 июня 2018 | 14:54

danko1: Т.е. фактов не будет. Не стыдно в вашем-то возрасте так врать?

danko1 28 июня 2018 | 14:57

parasuk_: Так и не врите, защищая любую подлость власти.
У меня, цитирующей дословно Путина, ни слова вранья нет.
А дебилы портянки только на бред и хамство способны.

parasuk_ 28 июня 2018 | 15:03

danko1: Вы, наверное, из секты любителей навального, от которых требуется не рефлексировать, а врать, дескать пусть сами потом отмываются? Еще раз говорю, стыдно в вашем возрасте

lyiza 28 июня 2018 | 15:03

danko1: Всё как обычно.На все очевидные факты один ответ: "а вы докажите".Я сама своими глазами видела фотографии,где женщины окружали украинские танки,чтобы помешать им продвигаться и стрелять.Это были снимки начала оккупации и захвата Крыма.Искать не буду.Кто честный,сам видел,а портянкам слушать госпропаганду и верить.

danko1 28 июня 2018 | 15:09

lyiza: Дело в том, что Путин приказ такой отдал.
И только за это его можно считать конченным негодяем и преступником, даже если бы его приказ не выполняли.

(комментарий скрыт)

vald_ch 28 июня 2018 | 15:30

parasuk_: Не стесняйтесь, просто наберите в поиске Ютуба : путин лжет об Украине суча ногами, и вам все откроется.

vla7815 28 июня 2018 | 14:53

parasuk_: ///// Вообще-то, сначала присваивается гражданство, а потом выдается паспорт, а не наоборот ;) /////

Насильно присвоили гражданство и насильно выдали паспорт ????

parasuk_ 28 июня 2018 | 15:05

vla7815: Угу. У меня один знакомый в начале 90-х тоже в суде рассказывал, что потерпевший ему насильно деньги в карман засунул, а он отбивался как мог.

olegleon 28 июня 2018 | 14:45

danko1: так поддержите Сенцова и откажитесь от российского гражданства

danko1 28 июня 2018 | 15:00

olegleon: Идиот, защищающий беззаконие и любые преступления власти.
Я россиянка по рождению.
И моя Россия- это не Путин, как цинично сделал сравнение Володин, и не мерзкие дебилы-портянки, рабы преступников.
Бандиты во власти уйдут на заслуженный "отдых" в тюрьмах, а настоящая Россия останется, хотя и ограбленная с вашей помощью,которую восстанавливать надо будет.

olegleon 28 июня 2018 | 15:35

danko1: уйдут,мадам, уйдут. пока же я плачу налоги из которых Путин и Собянин Вам по 20 тысяч выдаёт. так что про "ограбление" Вы себе перед зеркалом рассказывайте

danko1 28 июня 2018 | 15:45

olegleon: Портянки существуют на награбленное вором Пригожиным у россиян.
И сомнительно, что налоги платят.
Да и только конченная мразь может завидовать нищим пенсионерам, защищая преступления тех, кто триллионы из России выводит.
И не Собянин мне платит пенсию, которая намного ниже, в разы, если бы я получала из выплаченных мною налогов.
Но подлецы на воров во власти голос подать не смеют.
Какая же вы мразь, которая родителей и детей на нищету обрекает. Самому не противно таким мерзавцем быть?

olegleon 28 июня 2018 | 15:53

danko1: нищим пенсионерам? а кто же тогда за Путина голосовал? кто за Собянина? марсиане? работающие?
или Вы правда считаете, что получая сейчас 350 долларов вы в СССР получали 500-600 долларов зарплаты, с которой брались налоги?

benny_point 28 июня 2018 | 14:36

...а кто такая Денисова, да никто и звать её никак. Пускай валит в свой Каклостан и там посещает каклуш в каклолагерях.

aleks_3310 28 июня 2018 | 14:56

benny_point: Аааааааааааааааааа…! Психиатров в студию.

polsan 28 июня 2018 | 15:09

benny_point: а что даёт ваша безумная трескотня?? )) Что, кто -то верит в то, что вы тут с бригадой 11-80 пишет?! ) Правда, смешно! ))

olegleon 28 июня 2018 | 14:36

"где есть телевизор и доступ к интернету"

он в тюрьме или в гостинице??

rihard 28 июня 2018 | 14:37

Москалькова тогда может не ездить в украинские тюрьмы.

nns33 28 июня 2018 | 14:38

Сенцов балансирует между жизнью и смертью.Почему нельзя допустить к нему Денисову ? Она уже второй раз приезжает ,чтобы встретиться с Сенцовым. Ведь,есть предварительная договорённость между президентами.Ситуация похожа на откровенное издевательство.

joseph_gebbels 28 июня 2018 | 14:43

nns33: Между какой там ещё жизнью и смертью? Он давно уже должен сдохнуть от голода, а он рожу отжрал шире плеч. Это ни какая не голодовка, а дешёвый цирк. Голодал Бобби Сенз с товарищами, а Сенцов просто держит вас, либералов, за дураков.

nns33 28 июня 2018 | 14:57

joseph_gebbels: Он давно уже должен сдохнуть от голода, а он рожу отжрал шире плеч. ========= бессовестный вы человек.Ни стыда,ни совести.А вы его видели,что судите с такой лёгкостью о размерах его лица?Цирк---это рассказ о том,что его состояние удовлетворительное,что поправился,что пользуется интернетом,что он гражданин РФ.....

spb_aborigen 28 июня 2018 | 15:16

nns33: Не человек он. Обыкновенная пригожинская глиста.

shtirlitz77 28 июня 2018 | 16:03

nns33: Нина! Здравствуйте!!!

Все это чудовищно, как и новый арест Ю.Дмитриева!

olegleon 28 июня 2018 | 14:54

nns33: договорённость о чём? о том, что гражданин иностранного государства может заходить в тюрьмы когда захочет?

nns33 28 июня 2018 | 15:04

olegleon: договорённость о чём? ====== не прикидывайтесь глупцом. Была договорённость между президентами о том,что Москалькова и Денисова смогут посетить удерживаемых людей как в Украине,так и в России.

olegleon 28 июня 2018 | 15:33

nns33: а всего то надо было согласовать графики посещений. или может за этих дам должны были президенты согласовывать? так они, и тут ты прав, договорились, что смогут посетить. никто же не думал, что украинская омбудсменша всё в провокацию будет превращать.

(комментарий скрыт)

andre_klimov 28 июня 2018 | 15:06

nns33:
Почему - "похожа". Это и есть - чистойводы издевательство. И даже не одно, а - два. Одно - над украинским омбудсменом. Второе - над российским пересидентом, решения которого тюремщики ни в грош ни ставят.

parasuk_ 28 июня 2018 | 14:39

Ну вот, зря только тётка кучу денег из тощего украинского бюджета потратила :)

sergo_25_26 28 июня 2018 | 14:41

А еще кто то сомневается что это такое - русский. Путин погряз во лжи. Позорище а не президент.

jblack2 28 июня 2018 | 14:45

Двухместная палата, телевизор, интернет, видеозвонки с родственниками.....
Я хренею!
Это исправительное заведение или санаторий???

leonidrb 28 июня 2018 | 15:02

jblack2: Да, а Брейвик сидит в каких условиях?

kryimsdiiick 28 июня 2018 | 14:46

Права человека, ага

vla7815 28 июня 2018 | 14:48

Хотя бы кто-нибудь может назвать хотя бы одно основание, чтобы можно было доверять всем высказываниям Москальковой ???

olegleon 28 июня 2018 | 14:56

vla7815: думаете она врёт про двухместную палату, телевизор и инет?

vinibi_ 28 июня 2018 | 15:06

olegleon: Обелять и вылизывать преступно-воровскую власть-вот главное жизненное кредо полезного идиотика-olegleon!!!

hihi2raza 28 июня 2018 | 14:51

Нет в мире страны более мерзкой, лживой и поганой чем россия.

noxepy_7_40_ 28 июня 2018 | 14:55

hihi2raza: Есть))))) Сказать, какая?

zja 28 июня 2018 | 15:08

Бардак.
Все головы дракона перецапались между собой.

gregor 28 июня 2018 | 15:29

Интересное кино .
Получается ,что когда в 1941 году оккупировали Белоруссию , все жители Белоруссии автоматически стали гражданами Германии .
А если кто не хотел ,тех арестовывали и сажали в темницу на 20 лет .
Очень интересная аналогия ....... ,однако .
Это вот в 1939 году СССР ,,та же Россия ,оккупировала Литву ,Латвию и Эстонию и все граждане этих страна автоматически стали Россиянами или СССрама . Но что бы это случилось нужна оккупация или аннексия .
Не это ли доказательство оной , когда гражданин Украины лёг спать украинцем ,а проснулся Россиянином , даже ,если он не хочет .
Интересное дело ,когда оккупация или аннексия .

kochar 28 июня 2018 | 15:31

Это уже не театр абсурда,это похлеще произведений Достоевского.

lager23 28 июня 2018 | 15:42

Не по-человечески это.... путерастам необходимо иметь смелость показывать достигнутые «результаты» создания «славянского мира», но слабые люди боятся и врут, подлость для них, как мать родная.....путин их отец.
Гнилые люди..

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