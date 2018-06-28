Сегодня на Чемпионате мира по футболу завершается групповой этап

По итогам которого станут известны обладатели двух последних путевок в 1/8 финала.

Англия и Бельгия уже гарантировали себе выход в плей-офф, причем имеют абсолютно равные результаты перед последним туром. В очной встрече командам предстоит разыграть первое место в квартете. Которое, впрочем, дает сомнительные перспективы для дальнейшей борьбы. Дело в том, что победитель группы G попадает в верхнюю часть турнирной сетки. Где собрались практически все фавориты. А вот проигравший сегодня окажется в нижней части сетки плей-офф. Где, помимо испанцев, титулованных команд вообще не осталось. Не хочется думать, что Англия и Бельгия станут играть сегодня в поддавки. Но соблазн облегчить себе жизнь действительно велик. В другом матче в этой группе Панама и Тунис сыграют только за престиж.

А вот в группе H по настоящему жарким обещает стать противостояние сборных Сенегала и Колумбии. У африканцев пока на одно очко больше и их устроит даже ничья. Колумбии же для выхода в плей-офф необходима только победа. В другом матче сойдутся сборные Японии и Польши. Последние после двух поражений потеряли всякие шансы на выход из группы. А вот японцам хватит в заключительном матче и ничьей.

Все сегодняшние встречи можно будет увидеть в прямом эфире на Первом Канале и на МАТЧ ТВ.