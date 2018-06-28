Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина состоится в Хельсинки, — утверждает телеканал Фокс Ньюс. Принципиальная договоренность об этом уже достигнута. Свое официальное заявление Кремль сделает сегодня после 15 часов.

Ситуация, когда между двумя ядерными супердержавами отсутствует коммуникация, это абсолютно ненормально. Встреча Путина и Трампа поможет наладить диалог, считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

Федор Лукьянов добавил, что Дональд Трамп выполняет свои предвыборные обещания.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа не принесет прорыва в двусторонних отношениях двух стран, считает руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко.

Трамп – бизнесмен и торговец. Он ищет для себя реальной выгоды, добавил Малашенко.