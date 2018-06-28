Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина состоится в Хельсинки
Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина состоится в Хельсинки, — утверждает телеканал Фокс Ньюс. Принципиальная договоренность об этом уже достигнута. Свое официальное заявление Кремль сделает сегодня после 15 часов.
Ситуация, когда между двумя ядерными супердержавами отсутствует коммуникация, это абсолютно ненормально. Встреча Путина и Трампа поможет наладить диалог, считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Федор Лукьянов добавил, что Дональд Трамп выполняет свои предвыборные обещания.
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа не принесет прорыва в двусторонних отношениях двух стран, считает руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко.
Трамп – бизнесмен и торговец. Он ищет для себя реальной выгоды, добавил Малашенко.
Комментарии13
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
olegleon 28 июня 2018 | 14:27
Эхо! хватит издеваться над хохлотроллями и хомячками, тиражируя эту новость. у них от неё второй день истерика
vasyakirin 28 июня 2018 | 14:30
olegleon: Купите вове коммуникатор, дабы между двумя ядерными супердержавами присутствовала коммуникация..., и нечего напрягать спецслужбы ради разговоров без подписи договоров!
vezdehod 28 июня 2018 | 14:36
"Историческая" будет встреча - царь батюшка залобзает дядю Трампа в засос, как это делал, дорогой Леонид Ильич всех зарубежных президентов.
romashka__ 28 июня 2018 | 14:32
Трамп не может не понимать, что имеет дело с кгбшным бизнесом, то есть с игрой без правил.
kamen_12 28 июня 2018 | 14:32
olegleon: Це не вмерла Украина! Портянки ещё пожалеют.
andre_klimov 28 июня 2018 | 14:34
olegleon:
Судя по твоей истерике ты - хохлотроль-хомячок? Ну, бывает...
Остальные ждут самого разговора, а "местаимения" их не волнуют особо.
sg90 28 июня 2018 | 14:55
andre_klimov:
Хельсинки 2? Было бы неплохо.
nowyrusic 28 июня 2018 | 14:37
olegleon: Вызвал наконец Трамп Пуктина на ковер.
Может быть и примет, кто знает, положено же ботинок сюзерена целовать, вот и вызвал.
пусть приезжает- сказал Трамсп._ может часок и выкрою.
В Кремле рады до беспамятства.
Вчера Путин Болтона 2 часа облизывал.
Может и смягчил слюной.
olegleon 28 июня 2018 | 15:01
nowyrusic: andre_klimov: да, ребята. колбасит вас не по детски.
nowyrusic 28 июня 2018 | 15:08
olegleon: Голубок, ты свои чувства другим не приписывай.
Я только за то, чтобы вова поехал отчитаться в Хельсинки.
Сразу после заседания Совета НАТО его отчет будет кстати.
Может и без публичных унижений обойдется.
Хотя Трамп мужик резкий, чуть что не по нему .....
надо соответствовать.
Недаром Болтона 2 часа обхаживал.
А как до этого Болтона поливали и вот ..... наступили себе на горло и долго его лизали, умягчали.
olegleon 28 июня 2018 | 15:30
nowyrusic: опять ты свои влажные мечты всем рассказываешь ))))
nowyrusic 28 июня 2018 | 15:33
olegleon: м альчик, что тебя на влажнфых мечтах заклинило, ни о чем другом д3умакть не можешь?
Ты действительно настолько опидо Рашен? Ну успокойся. Успокойся.
Морковкой попользуйся.
e_jon 28 июня 2018 | 14:47
Как же финнам повезло тогда выскочить из под России, считай самый везучий народ: жить возле России и русских и не иметь особых проблем. теперь русские сами воспринимают Финляндию как цивилизованную страну(а были чухонцами).
пс. Я заметил,, чем больше ты ненавидишь русских,, тем крепче они тебя любят, и на оборот, чем больше ты их уважаешь, тем черножопее, чехее, чушкарнее, хачее и хохлее ты для них выглядишь.