Мосгорсуд оставил под стражей топ-менеджера Интер РАО Карину Цуркан

Ей предъявили обвинение в шпионаже, которое она не признаёт. Заседание проходило в закрытом режиме, но нашему корреспонденту ненадолго удалось увидеть подсудимую. Впрочем, общаться с представителями СМИ она не стала.

Стройная брюнетка в стеклянной клетке — это Карина Цуркан — чуть слышно общается с адвокатом и почти не смотрит на журналистов. На вопросы прокомментировать уголовное дело не реагирует. Её защитник отрезает: без комментариев. Это происходило перед началом заседания в Мосгорсуде. За 3 минуты, пока фотографы и операторы были в зале суда, женщина так ничего не сказала. После заседания, от СМИ его закрыли — в деле материалы с грифом секретно – адвокат Дмитрий Цуприк сообщил: члену правления Интер РАО предъявлено обвинение в шпионаже. В чём именно оно состоит – не уточнил. Адвокат подчеркнул: Цуркан вину не признаёт.

Из зала её вывели не полицейские-конвоиры, а люди в штатском. Лица скрыты балаклавами. Лефортовский суд ранее отправил Цуркан в СИЗО до 13 августа. Арест Мосгорсуд оставил в силе. ФСБ подозревает топ-менеджера Интер РАО в передаче сведений о подготовке крупных энергопроектов России за рубежом Службе внешней разведки Румынии, она может работать с ЦРУ, сообщил информированный источник «Интерфакс». По данным газеты Коммерсант, Цуркан подозревают в сотрудничестве с румынскими бизнесменами, якобы связанными с местными спецслужбами. Бухарест запросил у нашего посольства информацию в связи с арестом Цуркан. У неё по данным СМИ двойное гражданство: России и Румынии. От молдавского она отказалась пару лет назад. По данным источника РИА Цуркан могла иметь доступ к данным о проекте строительства Россией атомной станции в Турции. И якобы передавала информацию на Запад.

В случае признания судом вины Карине Цуркан грозит до 20ти лет заключения.