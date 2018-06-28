Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева

Историка подозревают в совершении насильственных действий в отношении несовершеннолетней дочери.

Из сухих формулировок следствия, приведенных в сообщении, опубликованном на сайте карельского управления СК следует, что силовики подозревают Юрия Дмитриева в совершении сексуального насилия в отношении несовершеннолетней дочери. Это якобы происходило в течение четырех лет — с 2012 по 2016 годы. Вчера историка и главу карельского «Мемориала» задержали сотрудники дорожной полиции. Формальным поводом стало нарушение Дмитриевым подписки о невыезде по предыдущему уголовному делу, — рассказала «Эху» старшая дочь историка Екатерина Клодт.

Ранее Верховный суд республики Карелия отменил оправдательный приговор, рассмотрев апелляционные жалобы со стороны прокурора и родной бабушки приёмной дочери историка. Она заявила, что Дмитриев «опозорил» её внучку. Юрия Дмитриева, напомню, обвинили в производстве детской порнографии, совершении развратных действий без применения насилия. Позже к этим статьям добавилась еще одна — о незаконном хранении оружия — у историка обнаружили ржавый и непригодный к использованию обрез старого ружья.

Основой обвинения в изготовлении порнографии стали снимки обнаженной приёмной дочери Юрия Дмитриева, следователи обнаружили их в папках «Здоровье ребенка» и «Дневник здоровья» на жестком диске компьютера главы карельского «Мемориала». Сам историк в ходе следствия не раз заявлял, что фото были сделаны для контроля состояния здоровья ребёнка.

Обвинениям, выдвинутым в адрес карельского учёного, многие не поверили, кампанию за освобождение Юрия Дмитриева поддержал региональный Союз журналистов, руководство правозащитного центра «Мемориал», «абсурдным и сфабрикованным» дело против историка назвал писатель Дмитрий Быков, в поддержку обвиняемого выступили Борис Гребенщиков, Андрей Звягинцев, Людмила Улицкая и даже ряд церковных деятелей. В начале года Юрия Дмитриева отпустили из СИЗО под подписку о невыезде, в начале апреля историка полностью оправдали по обвинению в изготовлении детской порнографии, оставив при этом наказание в виде ограничения свободы по статье о незаконном хранении оружия.

По мнению соратников Юрия Дмитриева, силовики преследуют учёного именно из-за его профессиональной деятельности.

Новое дело в отношении главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева возбуждено по статье о сексуальном насилии в отношении подростка, сообщил пресс-секретарь регионального СКР Виталий Коновалов.

В новом деле Юрия Дмитриева нет доказательств его вины, считает журналист и правозащитник Зоя Светова.