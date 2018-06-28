Ученый совет Высшей школы экономики выступил в поддержку МВШСЭН, у которой отозвана государственная аккредитация

Ученый совет Высшей школы экономики выступил в поддержку Московской высшей школы социальных и экономических наук, у которой отозвана государственная аккредитация. «Создавшаяся ситуация вновь демонстрирует неадекватность сложившейся системы аккредитации лицензирования, проблемы возникают не у низкокачественных программ, а у инновационных вузов, работающих выше уровня государственных стандартов», — говорится в заявлении совета. Рособрнадзор отозвал лицензию у «Шанинки» за многочисленные нарушения требований образовательных стандартов. Более 230 преподавателей российских и зарубежных вузов призвали Рособрнадзор пересмотреть свое решение.