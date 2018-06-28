Ученый совет Высшей школы экономики выступил в поддержку МВШСЭН, у которой отозвана государственная аккредитация
Ученый совет Высшей школы экономики выступил в поддержку Московской высшей школы социальных и экономических наук, у которой отозвана государственная аккредитация. «Создавшаяся ситуация вновь демонстрирует неадекватность сложившейся системы аккредитации лицензирования, проблемы возникают не у низкокачественных программ, а у инновационных вузов, работающих выше уровня государственных стандартов», — говорится в заявлении совета. Рособрнадзор отозвал лицензию у «Шанинки» за многочисленные нарушения требований образовательных стандартов. Более 230 преподавателей российских и зарубежных вузов призвали Рособрнадзор пересмотреть свое решение.
Комментарии4
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vladimir1_57 28 июня 2018 | 13:49
Экономики все-равно нет, институт закрыть, преподавателей и студентов на лесоповал.
dataan 28 июня 2018 | 14:07
Ученый совет, смотрите что бы у вас не поотзывали лицензии. :))))))))))
timwlad75 28 июня 2018 | 13:58
Ученый совет Высшей школы экономики выступил в поддержку МВШСЭН, у которой отозвана государственная аккредитация
Ученый совет Высшей школы экономики выступил в поддержку Московской высшей школы социальных и экономических наук, у которой отозвана государственная аккредитация. «Создавшаяся ситуация вновь демонстрирует неадекватность сложившейся системы аккредитации лицензирования, проблемы возникают не у низкокачественных программ, а у инновационных вузов, работающих выше уровня государственных стандартов», — говорится в заявлении совета.
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То есть опять и снова коммунизм призывают строить раз стандарты работы этих социологов выше государственных институтов.
Это в Израиле такое можно встретить так как государство Израиль было создано для евреев именно совершенно другой религией создающие и развивающие именно государственные институты власти .Не евреи же создают.Евреи сказали какие дурни в этих государственных институтах коли евреи всё на халяву получают.
Там евреи всю жизнь изучают Библию и ни хрена при этом не делают вообще.Даже в школу не ходят и детей своих туда не пускают .Мдааа и на хрена евреям и этим евреям в учёном совете Высшей школы экономики и в МВШСЭН какие то там государственные институты,коли они всё жирную халяву имеют.
dekadik 28 июня 2018 | 14:13
сейчас пробашляют Россобр надзору...и всё устаканится...