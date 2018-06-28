58% россиян, опрошенных Левада-Центром, поддерживают идею обмена политзаключенными с Украиной
В то же время, 63% респондентов ничего не знают о голодовке Олега Сенцова, — сообщает «Интерфакс».
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В то же время, 63% респондентов ничего не знают о голодовке Олега Сенцова, — сообщает «Интерфакс».
Комментарии9
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vasyakirin 28 июня 2018 | 13:42
да какая разница где уголовники сидят?
danko1 28 июня 2018 | 13:43
Реальное доказательство отсутствия гласности, которую Путин еще в первый срок уничтожил.
На его наглом вранье и отсутствии правдивой информации на ЦТ и держится его преступный режим и наглое воровство его ОПГ.
Население ничего не знает о том, что в России творится, что бандиты власть узурпировали.
vvs7651 28 июня 2018 | 13:43
По мнению Левада-Центра у нас есть политзаключенные?
Ведь власти отвергают это?!
sergeypuskino 28 июня 2018 | 13:44
в тюрьмах всегда многие голодают, борясь с какой-нибудь "несправедливостью". На КАЖДОЙ тюрьме и в каждом лагере. Сенцов что, пуп планеты чтоль?
testmeter 28 июня 2018 | 13:47
58% поддерживают, но в то же время 63% ничего не знают.
МордорЪ
timwlad75 28 июня 2018 | 13:49
58% россиян, опрошенных Левада-Центром, поддерживают идею обмена политзаключенными с Украиной
В то же время, 63% респондентов ничего не знают о голодовке Олега Сенцова, — сообщает
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Это идиотизм производить обмен с теми кто ведёт агрессивную войну террора .
Израиль на этом сильно обжёгся обменивая ворованных евреев на террористов.
Все теперь прямо говорят в Израиле ,евреи для государства,но не государство для евреев.
Надо наказывать за преступления.И жестко наказывать за убийства.
В Израиле сейчас боятся узаконивать смертную казнь так как самосуд не могут контролировать израильские силовики в этом хаосе террора всех против всех,так как позиция государство для еврея.
pravdatut 28 июня 2018 | 13:59
Нормальный народ проголосовал бы на 100% !!
dekadik 28 июня 2018 | 14:09
для путина что те зэки что эти разницы никакой....попался сиди, вот чекистский принцип...или был бы умным не сел.
greeg1 28 июня 2018 | 14:11
Ну если Левда заговорил о народном сочувствии к Олегу и Москалькова от злости готова напузырить в свои генеральские штаны, значит дело Сенцова идет на поправку. Да и распальцовка Кремля никак не пишется с предстоящей встречей.
Держись Олег.