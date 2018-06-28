Z Архив новостей новости
5 3 6 430
13:31, 28 июня 2018

Официальное обвинение в шпионаже предъявлено топ-менеджеру Интер РАО Карине Цуркан

Мосгорсуд оставил ее под арестом до 13-го августа. Цуркан вину свою не признает, она считает, что уголовное дело возбуждено из-за ее принципиальности – ее просто хотят сместить с должности. Об этом заявил адвокат Дмитрий Цуприк.
Ранее Цуркан в СИЗО посетила зампред московской общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева. Она рассказала, что Цуркан вынуждена практически голодать – она не может есть тюремную еду из-за вегетарианской диете.

Комментарии

3

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

olegleon 28 июня 2018 | 13:40

"ее просто хотят сместить с должности."
тогда бы просто уволили.

"из-за вегетарианской диете"
на Эхе пажежов не знают? "из-за диетЫ"

radionews 28 июня 2018 | 13:55

Подождите.
Если гражданин страны совершает какие-то действия в пользу другой страны, то это не шпионаж.
Это госизмена.
Именно за такие манцы взят Вышинский. У него, к тому же, за успехи на этом поприще государственные награды России имеются, как подтверждение реальности вменяемой ему вины.
У цуркан есть такие? Если нет, то вина не доказана, и она может быть говорит правду.

fikus74 28 июня 2018 | 14:07

помню "службу" в российской армии - была вегетарианская диета, мяса мы не видели, но слышали что его готовят где-то на кухне. в тюрьме наверное так же.

Самое обсуждаемое

Блоги

Илья Яшин политик

Возможности стать кандидатом на этих выборах у меня нет Отсутствие единого кандидата дало власти возможность выбирать, кого пускать через фильтр, а кого блокировать. Несмотря на то, что зарегистрированным кандидатом я стать не смогу, бойкот этих выборов не кажется мне хорошей идеей…

5 123 6 13108 24.06
Kобщество, политика, власть, мнения
Блоги

Евгений Примаков: Меня завернули на погранконтроле Просто закрыли въезд на 5 лет как персоне, угрожающей безопасности Украины. Со мной всё в порядке, всё было вполне вежливо и корректно…

5 193 6 21713 26.06
Kукраина, примаков, политика, документы, события
Блоги

Карина Орлова журналист

Левый экстремизм как судьба демократов в США и альтернатива Трампу Республиканская партия сдалась натиску президента — вместо института она превратилась в инструмент. Не считая редких случаев диссидентства, Партия беспрекословно слушается своего лидера…

5 119 6 13394 27.06
Kсша, трамп, политика, власть, видео, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Достойный вклад в победу внесли мужественные сыны чеченского народа! Если Гитлер не знал историю России, то современным политикам, любящим высказывать угрозы в адрес нашей страны, следует глубоко ознакомиться с летописью прошлых веков, дабы не повторить ошибки своих же предков!...

5 141 6 15872 22.06
Kполитика, история, общество, мнения
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Сталинские преемники хорошо освоили тему Глупо напоминать, но ведь именно эти «сотрудники», все эти майоры и прочие, должны защищать нас от терактов и преступников. И как после этого верить любым их рассказам…

5 129 6 14816 10:51
Kвласть, общество, полиция, политика, мнения
Блоги

Сергей Митрохин Член Политкомитета ЯБЛОКА

Я пойду до конца Они снова дали понять, что их главная цель не выдвинуть наиболее эффективного кандидата, а навязать нам свой диктат, обеспечить нашу покладистость и покорность…

5 120 6 13934 26.06
Kобщество, политика, власть, мнения
Блоги

+ Владимир Путин: «Пришло время ставить значимые, по-настоящему взрослые цели» Владимир Путин: «Пришло время ставить значимые, по-настоящему взрослые цели» Президент обратился к выпускникам российских школ с призывом выйти из соцсетей и действовать…

5 203 6 24191 23.06
8читать ;смотреть
Kобщество, школа, видео, путин, события
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Государство Израиль своим появлением обязано подъему национализма Государство Израиль своим появлением обязано подъему национализма Празднование 70-летия совпало не только с кровопролитием…

5 59 6 7081 25.06
8читать ;смотреть
Kвидео, израиль, история, мнения
Интервью Особое мнение

Антон Красовский гость: Антон Красовский журналист, возможный кандидат на выборах мэра Москвы

Я хочу в «Единую Россию», в эту самую систему, которая расколется на две части, и хочу в либеральную часть «Единой России». То есть в партию, которая образуется на расколе «Единой России» на две партии…

5 98 6 11949 27.06
#слушать 36:08 8читать ;смотреть $скачать 8.3 МБ
Kполитика, власть, выборы, мэр, собянин, видео, передачи
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Был ли холокост? Я считаю, что подобных законов быть не должно! И если человек отрицает Холокост, он не может привлекаться к суду и наказываться тюрьмой…

5 297 6 38547 27.06
Kхолокост, польша, история, законы, общество, мнения
Блоги

Александр Мельман телекритик, МК

150 лет одиночества от Людмилы Улицкой Человек, так много сделавший для русской культуры, это Улицкая и есть. Прекрасный писатель, просто замечательный! Она пишет как бог. Но это не дает ей право… И начинают проклинать. А может просто поспорить?..

5 179 6 25799 26.06
Kобщество, улицкая, мнения
Блоги

Олег Сенцов: Не бояться — это оказывается так несложно, правда? Возможно, что и вам предстоит та же миссия и задача, чтобы разрушить еще более уродливую империю, которая сейчас выстроена и продолжает эволюционировать в вашей стране…

5 198 6 28669 22.06
Kсенцов, тюрьмы, политика, украина, рф, мнения
Блоги

Открытый список

«Мы защищали себя от расстрела»: история Алексея Александрова Военный трибунал вынес Александрову приговор за «измену Родине» и «антисоветскую агитацию» — 10 лет лагерей…

5 54 6 8064 25.06
Kистория, репрессии, общество, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Враги России распространяют лживую информацию После вбросов в некоторых СМИ о якобы пытках ... (мы не используем это слово, так как у нас таких людей нет) в Чечне, сфабрикован доклад, который не имеет ничего общего с реальным положением дел в России…

5 124 6 18510 27.06
Kчечня, пасе, государство, события
Блоги

Алтарь Победы Только в России та война является стратегическим ресурсом актуальной политической пропаганды; источником морального капитала, «легитимизирующего» право государства на внешнюю и внутреннюю агрессию…

5 59 6 8836 22.06
Kистория, вторая мировая, политика, власть, общество, рф, мнения
Блоги

+ Святослав Вакарчук: Вы как охотники против системы Украины должны попасть в нее и уничтожить Святослав Вакарчук: Вы как охотники против системы Украины должны попасть в нее и уничтожить Украинский рок-музыкант призвал украинцев уничтожить действующую на данный момент систему власти. По его мнению, место чиновников должны занять представители народа…

5 433 6 70648 24.06
8читать ;смотреть
Kобщество, украина, власть, видео, события

Популярное за неделю

Новости

Общее состояние 25 богатейших семей мира превышает триллион долларов Это следует из соответствующего рейтинга…

5 1 6 12370
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Избиратель – это хорошо известно в Кремле – утрется. Пенсионер всегда утрется, потому что то, что нам социологи сказали, что на 5% упал рейтинг Путина из-за пенсионной реформы. Да это ерунда…

5 98 6 125012 23.06
#слушать 45:07 8читать ;смотреть $скачать 10.3 МБ
Голосование
Чувствуете ли вы себя ограбленным из-за решения повысить пенсионный возраст?
5 56 6 10773 22.06
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Разгром путинского футбола Всё, Путин, пора от футбола возвращаться к пенсионному ограблению. Манёвр не удался. Народ ждёт ответа — что с его деньгами? Насколько вы хотите его обокрасть?..

5 391 6 433870 25.06
Kфутбол, чм-2018, общество, путин, пенсии, события
Интервью Персонально ваш

Андрей Макаревич гость: Андрей Макаревич музыкант

Наш человек согласен любую лапшу себе на уши принять – что мы в кольце врагов, что «ура, Крым наш»… Но как только какие-то решения начинают касаться конкретно его кармана, у него тут же пелена с глаз и с ушей спадает…

5 137 6 108260 25.06
#слушать 43:11 8читать ;смотреть $скачать 9.9 МБ
Kполитика, власть, пенсии, украина, музыка, видео, передачи
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7080497
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3547973

Сегодня в эфире