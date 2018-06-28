Официальное обвинение в шпионаже предъявлено топ-менеджеру Интер РАО Карине Цуркан
Мосгорсуд оставил ее под арестом до 13-го августа. Цуркан вину свою не признает, она считает, что уголовное дело возбуждено из-за ее принципиальности – ее просто хотят сместить с должности. Об этом заявил адвокат Дмитрий Цуприк.
Ранее Цуркан в СИЗО посетила зампред московской общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева. Она рассказала, что Цуркан вынуждена практически голодать – она не может есть тюремную еду из-за вегетарианской диете.
Комментарии3
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olegleon 28 июня 2018 | 13:40
"ее просто хотят сместить с должности."
тогда бы просто уволили.
"из-за вегетарианской диете"
на Эхе пажежов не знают? "из-за диетЫ"
radionews 28 июня 2018 | 13:55
Подождите.
Если гражданин страны совершает какие-то действия в пользу другой страны, то это не шпионаж.
Это госизмена.
Именно за такие манцы взят Вышинский. У него, к тому же, за успехи на этом поприще государственные награды России имеются, как подтверждение реальности вменяемой ему вины.
У цуркан есть такие? Если нет, то вина не доказана, и она может быть говорит правду.
fikus74 28 июня 2018 | 14:07
помню "службу" в российской армии - была вегетарианская диета, мяса мы не видели, но слышали что его готовят где-то на кухне. в тюрьме наверное так же.