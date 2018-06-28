Официальное обвинение в шпионаже предъявлено топ-менеджеру Интер РАО Карине Цуркан

Мосгорсуд оставил ее под арестом до 13-го августа. Цуркан вину свою не признает, она считает, что уголовное дело возбуждено из-за ее принципиальности – ее просто хотят сместить с должности. Об этом заявил адвокат Дмитрий Цуприк.

Ранее Цуркан в СИЗО посетила зампред московской общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева. Она рассказала, что Цуркан вынуждена практически голодать – она не может есть тюремную еду из-за вегетарианской диете.