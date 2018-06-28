В. Путин: В последние дни из Сирии вывели более 1000 военнослужащих
В последние дни из Сирии вывели более 1000 военнослужащих, — сообщил президент Путин. Кроме того, по его словам, в Россию вернулись 14 вертолетов и 13 самолетов.
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В последние дни из Сирии вывели более 1000 военнослужащих, — сообщил президент Путин. Кроме того, по его словам, в Россию вернулись 14 вертолетов и 13 самолетов.
Комментарии45
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vadimp 28 июня 2018 | 13:38
А ввели скольки?
vasyakirin 28 июня 2018 | 13:40
vadimp: самолеты с вертолетами как буксировали?
novyrusich 28 июня 2018 | 13:43
vasyakirin: Кроме того, по его словам, в Россию вернулись 14 вертолетов и 13 самолетов.
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И это все, что осталось от тех что ввели?
О таких потерях не сообщали.
honduras_na_colime 28 июня 2018 | 14:16
А сколько их там всего - большой-большой секрет.
Прямо как цель путешествия Винни-Пуха и Пятачка.
Но косвенно это вычисляется - всей этой шоблой командует генерал-полковник, переведённый туда с должности командующего округа.
То есть до этого под началом данного вояки было 150-200 тысяч человек.
И его предшественник был в таком же звании и попал в Сирию тоже с округа.
Для сравнения: для командования стотысячной совковой группировкой в Афгане было достаточно генерал-лейтенантов.
Так что объявленная тысяча это 1-2% от всей ватной шоблы в погонах..
danko1 28 июня 2018 | 13:40
vadimp: Он хотя бы помнит, что 3 раза заявлял о полном выводе войск, о том, что остались только обслуживающие базу и консультанты, но ни разу не объявлял о новом вводе?
Совсем завралось ничтожество полное.
kottigr1 28 июня 2018 | 13:44
danko1: Можно вечно смотреть на то как горит огонь, как течет река, как блондинка паркует автомобиль и как Путин выводит войска МО РФ из Сирии...
radionews 28 июня 2018 | 13:48
danko1: danko1: ой, не гоните, нифига не завралось, просто каждый раз Путин разный. То удмурт, то Кучма, то банкетный, то ещё там всякий, вот и...
vikwlad 28 июня 2018 | 13:53
1000 трехсотых вывели, а на вертолётах и самолётах вывезли двухсотых.
grigol331 28 июня 2018 | 14:16
vikwlad:
МО РФ разместило в Сирии производство популярного в последние годы изделия "Герой России в цинке".
mayk01_18 28 июня 2018 | 14:14
danko1: Нет, ну имейте совсть?По словам Шойгу-Сирия не одна а целых три...Вот из всех трёх три раза выводили-а теперь их обьединили и воводят из одной Сирии-но в тройном размере..
sapiens17 28 июня 2018 | 13:42
vadimp: А ввели скольки?
Или: А сколько осталось?
kottigr1 28 июня 2018 | 14:09
sapiens17: В. Путин: В последние дни из Сирии вывели более 1000 военнослужащих
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Ногами вперед...
hammiak 28 июня 2018 | 13:44
vadimp: вывели 1000, ввели 2000, развели еще 3000
johnbmw Евгений Большаков 28 июня 2018 | 13:45
hammiak: про "ввели войска в Сирию" вы КОГДА последний раз слышали ... последние 2 года ТОЛЬКО выводим ... видимо там наши войска Размножаются ...
hammiak 28 июня 2018 | 13:54
johnbmw: это секретная информация и гостайна! Речь идет о секретной технологии КГБ о зачатии и размножении без участия женщин!
johnbmw Евгений Большаков 28 июня 2018 | 13:56
hammiak: ааааааа - ТОГДА понятно .... тссссссссссссссссссссссссссссссссссссс
ser79 28 июня 2018 | 14:11
hammiak: Они используют очень древнюю но эффективную технологию выращивания воинов из зубов дракона.
speculyant 28 июня 2018 | 14:05
Шо,опять?! (С)
tom_tom 28 июня 2018 | 14:13
// вывели более 1000 военнослужащих//
шо, опять!?
johnbmw Евгений Большаков 28 июня 2018 | 13:39
... они там КРУГАМИ что ли ходят???? это 4-ый или 5-ый вывод войск из Сирии???
sata973 28 июня 2018 | 13:48
johnbmw: Хотела написать "они там размножаются что ли?", но "кругами " симпатичней.
johnbmw Евгений Большаков 28 июня 2018 | 13:49
sata973: см. мой комент чуть выше ...
arye_11 28 июня 2018 | 13:39
Ввел-вывел, ввел-вывел, ввел-вывел...
Э-э-э... Ребята. А может ему просто сам процесс нравится?
novyrusich 28 июня 2018 | 13:49
arye_11: Вводит, выводит, опять вводит ....
Этот процесс всем нравится
Ну почти всем
radionews 28 июня 2018 | 13:51
arye_11: да всё бы ничо, если бы в результате процесса не появлялись сотни мертвых мальчиков и девочек.
johnbmw Евгений Большаков 28 июня 2018 | 13:57
radionews: ... и не говорите :-(((((
neprostotak 28 июня 2018 | 13:39
ШО, опять?
nowyrusic 28 июня 2018 | 13:59
neprostotak:
Эх раз, еще раз, еще много-много раз .....
Раз начал - теперь не остановишь.
Так и будет выводить. Практически бепрерывно
mordvinyka_zabiyka 28 июня 2018 | 13:40
Шо. опять??))
proxozhij 28 июня 2018 | 13:40
"Входит.. и выходит" (С) Иа
johnbmw Евгений Большаков 28 июня 2018 | 13:43
proxozhij: ... и гробы ОПЯТЬ приходят ...
zloy_sok 28 июня 2018 | 13:42
Сколько из них в ящиках?
zztop1960 28 июня 2018 | 13:44
Так это ещё одна победа ? Ведь пол года назад уже в третий раз всех победили
aleks_3310 28 июня 2018 | 13:45
А тех чьи могилы на днях обнаружили откуда вывели?
johnbmw Евгений Большаков 28 июня 2018 | 13:48
aleks_3310: нееее - тех вывозили ... почувствуйте Разницу :-(((
radionews 28 июня 2018 | 13:46
120-150 боевых вылетов в сутки на восьми вертолетах не сделать. Тут сотни нужны.
Формулируем точнее: сотни россмйских вертолетов и самолётов остались в Сирии.
Да, и в каком виде выведена эта тысяча карателей? Как из Украины, в 200-м?
Тогда одобрямс, но это всего лишь значит, что сегодня же туда подвезут новые 2000 голов.
Война - дело молодых.
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platonnekafrin 28 июня 2018 | 13:46
"В последние дни"? Никак уходить собрался. Совсем и навсегда, как Алла Пугачева?
prade 28 июня 2018 | 13:48
А когда будете выводить российские войска из Украины, Грузии и Молдовы?
student_ru_ru 28 июня 2018 | 13:52
Готовится к встрече с Трампом.
johnbmw Евгений Большаков 28 июня 2018 | 13:58
student_ru_ru: кстати - ДА ... обязательно преподнесёт как свой "шаг доброй воли" ... и будет АНАЛОГИЧНЫХ от Трамп-наш требовать ...
aleks_3310 28 июня 2018 | 13:59
Чё делать то будем с этими выводками? Опять 70 с лишним процентов за них отдадим?
zolingen 28 июня 2018 | 14:03
И все на донбас видимо.
calorad 28 июня 2018 | 14:04
Спокойно! Вывели опять таки в Сирию.
ser79 28 июня 2018 | 14:16
Центризбирком по итогам выборов мэра Москвы сообщит, сколько избирателей проголосовало за Собянина в Сирии на выездных "дачных" участках.
tag188 28 июня 2018 | 14:17
Объясните кто-нибудь уже Вове, что, чтобы оценить такие данные, нужно знать количество расквартированных в Сирии личного состава и техники в разные периоды времени. Тогда можно будет сказать, что российская группировка в Сирии сократилась за пол-года на столько-то человек и единиц техники.
А простая ротация военнослужащих и техники происходит постоянно. Ресурс двигатели самолетов исчерпали, их повезли в Россию на капремонт. У людей подошли к концу сроки командировок.