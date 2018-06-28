Встреча президентов России и США пройдет в Хельсинки
Встреча президентов России и США пройдет в Хельсинки, — сообщает американский телеканал Fox News. Как ожидается, официально об этом будет объявлено позже. Договоренность о встрече достигнута накануне во время визита в Москву помощника президента США Джона Болтона. Темами обсуждения станут: стратегическая стабильность, Сирия, Украина, КНДР, а также ситуация вокруг ядерной сделки с Ираном.
Комментарии13
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porswen 28 июня 2018 | 13:36
рыжий дурак заглянет в глаза хуйле
проф наперсточник хуйло в ответ сыграет обычный сеанс "кручу-верчу"
vasyakirin 28 июня 2018 | 13:38
porswen: Представьте как Фины выселяют Хельсинки что бы вова себя комфортно чувствовал ...
roman_i_olga 28 июня 2018 | 13:42
vasyakirin:смысл встречи ?? ляля и всё ??
tom_tom 28 июня 2018 | 14:16
Организаторы ЧМ - гениальные стратеги,зрящие в будущее. Ща русские девки понарожают от негров, уругвайцев и прочих мексиканцев, ну, от тех, кто в футбол играть умеет, и лет через 20 чернокожая рассейская команда поимеет весь мир.
Конечно, риск спиться тоже велик - это же РФия все таки!
olegleon 28 июня 2018 | 13:37
Трамп, как и король Испании, предаёт идеалы Майдана!!!
на сайте Миротворец о нём надо информацию разместить
porswen 28 июня 2018 | 13:40
olegleon:
Олежка, доживешь ли ты до пенсии? ))
vladimir1_57 28 июня 2018 | 13:46
А как туда Порошенко проберется, чтобы подкараулить Трампа возле туалета?
porswen 28 июня 2018 | 13:48
vladimir1_57:
УГМ 89 lvl ?
pravdatut 28 июня 2018 | 14:02
Трамп должен понимать, что Путин может отказаться от своих обещаний в любой момент!
sergo_25_26 28 июня 2018 | 14:06
Уверен, итоги "саммита" будут плачевны для просящего, но отступать будет уже некуда - позади мАсква.
sergo_25_26 28 июня 2018 | 14:08
sergo_25_26: Ын уже и рогатки все сжег. А санкций все равно отгреб напоследок.
proxozhij 28 июня 2018 | 14:12
Путн активно изучает новые позы.
vlabumur 28 июня 2018 | 14:18
Истинно вам говорю: Земля налетит... на небесную ось!
Это точно говорю!(с)