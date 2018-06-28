Встреча президентов России и США пройдет в Хельсинки, — сообщает американский телеканал Fox News. Как ожидается, официально об этом будет объявлено позже. Договоренность о встрече достигнута накануне во время визита в Москву помощника президента США Джона Болтона. Темами обсуждения станут: стратегическая стабильность, Сирия, Украина, КНДР, а также ситуация вокруг ядерной сделки с Ираном.