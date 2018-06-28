Король Испании Фелипе Шестой планирует приехать в Россию 1-го июля чтобы поддержать национальную сборную
Местная футбольная федерация уточнила, что Его Величество будет находиться в ложе для почетных гостей стадиона в Лужниках.
Напомним, — в одной восьмой финала Испания будет играть со сборной России. Владимир Путин накануне сказал, что пока не знает, приедет ли он на стадион.
Комментарии7
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sg90 28 июня 2018 | 13:18
А вот Меркель, чтобы бойкотировать ЧМ в России, пожертвовала своей национальной командой...
novyrusich 28 июня 2018 | 13:25
sg90: К королю Путин не приедет, не хочет присутствовать при позорном проигрыше.
А вот к Трампу поедет.
Тут уж деваться некуда, главный на ковер вызывает.
Хоть и час всего главный выделил и не совсем уверен, что примет, а ехать надо. Вызывает.
romashka__ 28 июня 2018 | 13:37
Красивый король Испании. Похож на маму.
Куда уж там нашемувсё!
benny_point 28 июня 2018 | 13:42
romashka__: То есть из семьи пидаров! Заметно, заметно!!!))))))
hammiak 28 июня 2018 | 13:20
Интрига - придет ли питун на заведомо проигрышную игру? Или у него слишком много работы, чтобы встретиться с королем? Или билет не успел купить?
ltyio 28 июня 2018 | 13:24
А как же бойкот про который истерично пищали хомячки ?
addi 28 июня 2018 | 13:26
Гарант появится, если мяч срекошетит в ворота сборной Испании от головы Дзюбы...