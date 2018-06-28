В Испании планируют провести эксгумацию и перезахоронение останков Франсиско Франко, который правил страной с 1939 года по 1975. Глава испанского правительства Педро Санчес сообщил, что это произойдет в июле.

Франко захоронен в мавзолее неподалеку от Мадрида. Испанские социалисты обосновывают решение о переносе его останков, поскольку он не погиб в бою и не стал жертвой каких-либо репрессий позже. Он скончался естественной смертью в возрасте 83 лет.