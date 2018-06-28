В Испании планируют провести эксгумацию и перезахоронение останков Франсиско Франко
В Испании планируют провести эксгумацию и перезахоронение останков Франсиско Франко, который правил страной с 1939 года по 1975. Глава испанского правительства Педро Санчес сообщил, что это произойдет в июле.
Франко захоронен в мавзолее неподалеку от Мадрида. Испанские социалисты обосновывают решение о переносе его останков, поскольку он не погиб в бою и не стал жертвой каких-либо репрессий позже. Он скончался естественной смертью в возрасте 83 лет.
Комментарии5
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romashka__ 28 июня 2018 | 13:15
Испания созрела. А Россия никак не созреет. Наоборот.
novyrusich 28 июня 2018 | 13:21
romashka__: Россия перезрела, то есть гниет.
И в ниющей массе зарождаются мерзкие твари, наследники Сталина.
perestarok 28 июня 2018 | 13:30
novyrusich: "И в ниющей массе зарождаются мерзкие твари, наследники Сталина."
Ну зачем Вы так о себе?!
novyrusich 28 июня 2018 | 13:38
perestarok: джендуль, я о тебе, и ты это знаешь, пытаешься пенредернуть но неудачно.
Скажи, голубчик: Сталин гнусь, мерзость и нацистская тварь.
Я его ненавижу за устроенный им голодомор и убийство десятков миллионов лучших граждан своей страны.
Скажи: кости Сталина должны быть утопленными в дерьме.
Чтобы его наследники не могли их облизывать.
ну ка, попробуй.
halifax 28 июня 2018 | 13:41
Не дают старику покоя