Суд сегодня рассмотрит жалобу Европейского университета на отказ Рособрнадзора выдать ВУЗу образовательную лицензию

Заседание по жалобе Европейского суда к Рособрнадзору начнется через два часа. Рассматривать дело будет Девятый арбитражный апелляционный суд. ВУЗ оспаривает отказ ведомства в выдаче образовательной лицензии, представители университета настаивают на отмене соответствующего приказа Рособорнадзора. Суд предыдущей инстанции отклонил все доводы ВУЗа как цитирую «не подтвержденные доказательствами и основанные на неверном толковании норм права». Напомним, Арбитраж Петербурга в марте прошлого года аннулировал лицензию Европейского университета по иску Рособрнадзора. После этого ВУЗ несколько раз пытался получить новую, однако так и не смог этого сделать. В конце 2017-го Смольный приказал освободить особняк Кушелево-Безбородко, где университет находился более двадцати лет. Администрация обещала открыть там IT-школу для одаренных детей.

Проблемы у Европейского начались летом прошлого года. Тогда на него в Генпрокуратуру пожаловался Виталий Милонов. Он утверждал, что в ВУЗе нет медпункта, а студенты якобы получают стипендии «в конвертах».