Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан считает свой арест местью за неподкупность

В ходе сегодняшнего заседания Мосгорсуд оставил члена правления «Интер РАО» под стражей.

Карина Цуркан не признает вину и не понимает в чем ее обвиняют – рассказал адвокат топ-менеджера Дмитрий Цуприк. Женщина считает, что уголовное дело возбуждено с целью сместить ее с должности из-за принципиальности и неподкупности.

Сегодня Мосгорсуд оставил в силе решение об аресте члена правления «Интер РАО», которой инкриминируется шпионаж. Заседания по делу Цуркан проходят в закрытом режиме из-за секретных сведений, которые могут быть оглашены в ходе процесса. По данным источников «Интерфакс», топ-менеджера заподозрили в передаче иностранным спецслужбам сведений о подготовке энергетически проектов Москвы в Крыму и Донбассе. Также говорится о том, что Цуркан якобы сотрудничала с разведкой Румынии, которая в свою очередь, могла делиться данными с ЦРУ.

Карина Цуркан останется под стражей до 13 августа.