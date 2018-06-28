Следственный комитет завел новое уголовное дело в отношении историка и правозащитника Юрия Дмитриева
В местном СК сообщили, что его подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении подростка. Накануне Дмитриев был задержан в Петрозаводске.
Некоторые подробности в эфире «Эха» рассказала старшая дочь правозащитника Екатерина Клод.
Клод называет происходящее «спланированной акцией» в отношении ее отца.
Сегодня суд должен рассмотреть запрос о его аресте. Напомню, весной суд оправдал правозащитника по делу об изготовлении детской порнографии и развратных действиях в отношении своей несовершеннолетней приемной дочери. Недавно Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор.
Комментарии11
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kottigr1 28 июня 2018 | 13:10
Теряют былую хватку российские спецслужбы.. Надо было заодно обвинить Дмитриева в том что он рыл тоннель в Бомбей и готовил поджег Кремля..
luger_max_otto 28 июня 2018 | 13:15
Это да. И тема шпионажа в пользу Гондураса не раскрыта.
jetsam 28 июня 2018 | 13:16
kottigr1: неа. проще.
к сожалению, обстановка стала "пипл схавает".
быдло схавает все: и туннель на марс и 800метровый самолет
и повышение пенсионного и.....
кгб можно уже и не изобретать обвинения...
sneer1 28 июня 2018 | 13:21
kottigr1: Вы забыли о его планах угнать реку Волгу в Китай
sim202_ 28 июня 2018 | 13:34
sneer1: Поздно. Туда Путин уже угнал Сибирь и ДВ...
srk2658lu 28 июня 2018 | 13:17
Бастрыкин опять возопил: "Слабо закрыть?"
Швондеры зашевелились....
hihi2raza 28 июня 2018 | 13:19
Россия страна скотов-кегебешников.
nikolashin2017 28 июня 2018 | 13:20
потомки мастеров заплечных дел
лучей не любят солнечного света:
молчание гробовое, ночи мрак-вот их удел.
вот потому вцепились мертвой хваткой в деда...
tks 28 июня 2018 | 13:24
И приговор отменили, и дело новое возбудили - КРА-СО-ТА!!
Самое пикантное, что "новое дело" выкуклилось из "старого".
Наверное, для "надёжности". Ну не могут простить мусора расследования сталинских преступлений.
ugas 28 июня 2018 | 13:31
tks: Это уже не мусора, это - гестапо.
uyar11 28 июня 2018 | 13:46
мы говорим правозащитник,подразумеваем педофил.
Мы говорим педофил,подразумеваем правозащитник Буковский