Встреча Путина и Трампа пройдет в Хельсинки
Белый дом и Кремль договорились о том, что местом проведения саммита Россия-США станет Хельсинки.
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Белый дом и Кремль договорились о том, что местом проведения саммита Россия-США станет Хельсинки.
Комментарии20
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kottigr1 28 июня 2018 | 13:07
Странно, что Путин и Трамп отходят от устоявшихся традиций и не встречаются в кафе "Elephant".. Они долго смотрели бы друг-другу в глаза, Трамп одергивал бы свой форменный пиджак, а по небритым щекам Путина текли бы скупые слезы, призывающие умереть под Москвой.
Пам-пам-пам.. Па-ба-пам-пам-пам..
"Боль моя, ты покинь меня;
Облаком, сизым облаком
Ты полети к pодномy домy..."
vasyakirin 28 июня 2018 | 13:11
kottigr1: "The Blue Oyster Bar"- как то надо эволюционировать....
tom_tom 28 июня 2018 | 13:13
– А король-то гол! Король гол!
– Что это там кричит народ?
– Народ кричит «гол» – радуется победам Аргентины и Бразилии, ваше величество.
pmasel 28 июня 2018 | 13:21
Новость часа
Организация по атомной энергии Исламской республики Иран сообщила, что в Исфахане возобновил работу закрытый несколько лет назад комбинат по обогащению урана. Согласно заявлению, соответствующее решение принял Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи.
radionews 28 июня 2018 | 14:10
pmasel: это хорошо в том смысле, что ЦАХАЛ нанесет по нему удар обычными ракетами, а в Иране будет ядерный взрыв. За что аятоллы боролись, на то и напорются.
В этом же ключе хороши и порастыканные по миру АЭС русского производства.
Стопудово, что русские под них закладывают взрывчатку. Либо держат в качестве цели для своих обычных ракет.
tvitov66 28 июня 2018 | 13:12
kottigr1: хоть я и много раз бывал в Хельсинки, но не в курсе - есть ли там настолько комфортабельные туалеты?
tom_tom 28 июня 2018 | 13:28
Узнав, что новость Russia Today
о самоубийстве Родченкова
оказалась фейком, Марго Симоньян
сначала хотела покончить с собой.
Но взяла себя в руки.
И решила даже не давать опровержения.
boldu1n 28 июня 2018 | 13:12
kottigr1: Прокладки ревнують...
vinibi_ 28 июня 2018 | 13:23
boldu1n: Так все использованные прокладки вашей мамы у вас во рту-как они могут кого то у вас ревновать???
sg90 28 июня 2018 | 13:14
kottigr1:
Сам то хоть смеешься над своей галиматьей, дурачок? Если смеешься, то не зря десятый раз постишь. Хотя подозреваю ты и без повода хихикаешь постоянно.. Путин практически уничтожил в стране психиатрическую медицину и вам теперь уже никто не может помочь..
kottigr1 28 июня 2018 | 13:19
sg90: "Путин практически уничтожил в стране психиатрическую медицину и вам теперь уже никто не может помочь.." ..
Зачетный троллинг.. ! Лайкну.
kamen_12 28 июня 2018 | 13:29
sg90: Перманентные революцинеры конечно должны быть клиентами психушек, ясно что у них разжижение мозгов. Надо возрождать практику советских психушек.
kamen_12 28 июня 2018 | 13:20
kottigr1: Всё верно, только Трамп на задании, в глубоком тылу садомитов и империалистов.
trans 28 июня 2018 | 13:23
А почему эту встречу называют саммитом? Обычная встреча, которую Воффка наконец-то выклянчил за полтора года, пользуясь тем что Трамп приезжает по делам в Европу.
pravdatut 28 июня 2018 | 13:36
Целесообразно такую встречу провести в Гааге. Но, посмотрим, как Трамп поведет себя с новым захватчиком.
platonnekafrin 28 июня 2018 | 13:41
Вопрос в КисельТВ: "Трамп уже назвал нашего президента "великим переговорщиком" или использовал эпитет "маленький человек - ракета №ДВА"?
olegleon 28 июня 2018 | 13:44
ну и истерика у хохлотроллей началась )))))
zztop1960 28 июня 2018 | 13:48
Не боится Путин ? Он же сцыклявый , там до Эстонии 70 километров , до НАТО
sergo_25_26 28 июня 2018 | 14:00
Выклянчил.
radionews 28 июня 2018 | 14:15
Трампусик примет капитуляцию воффки.
Интересно место выбирали: сперва в одной бывшей да сплывшей тысячелетней империи, на родине дохлого фюлерка-бездаря, потом таки решили поехать в осколок другой бывшей империи, давно отколовшийся от материка и потому вместе с ним не потонувший.