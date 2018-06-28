З. Светова: Новое уголовное дело против главы карельского «Мемориала» Дмитриева не имеет доказательств его вины

Следствие возбудило в отношении лидера карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева уголовное дело по статье о сексуальном насилии. В новом деле Ю.Дмитриева нет доказательств его вины, но они могут быть «сфальсифицированы» следствием. Такое мнение высказала в интервью радиостанции «Эхо Москвы» правозащитник Зоя Светова.

«Я абсолютно уверена, что каким бы ни было новое дело Юрия Дмитриева, там нет никаких доказательств его вины, настоящих доказательств. Это будут скорее какие-то сфабрикованные, сфальсифицированные доказательства», — сказала она.

По мнению З.Световой, те, кто «стоит за этим делом», хотят посадить Ю.Дмитриева по новому уголовному делу. «Я считаю, что абсолютно возмутительно, потому что никто не верит в то, что Ю.Дмитриев может быть виновен в том, что ему сейчас пытаются инкриминировать. Это абсолютно позорное дело, которое будет еще более позорным, чем прежнее», — отметила она.

Правозащитник считает, что общество сейчас должно еще больше объединиться для того, чтобы «поломать этот чудовищный сценарий».

«Дела педофилии — это самые сложные дела по доказанности невиновности обвиняемого. Трудно доказать невиновность, если есть какие-то показания, полученные каким-то незаконным способом. Придется очень сильно мобилизоваться всем обществом для того, чтобы защитить Ю.Дмитриева», — заключила З.Светова.

Как сообщалось ранее, Петрозаводский городской суд полностью оправдал Дмитриева по статье об изготовлении детской порнографии, а также по статье о развратных действиях в отношении ребенка, и признал за ним право на реабилитацию и возмещение ущерба.