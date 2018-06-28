Ф. Лукьянов: Встреча Путина и Трампа не гарантирует существенных договоренностей и прорывов в двусторонних отношениях

Встреча президентов России и США не гарантирует каких-то существенных договоренностей или прорывов. Такое мнение высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы», политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

«Учитывая, что это фактически первая встреча, так как год назад она была очень странной и скомканной, это первая встреча, где может обсуждаться содержание отношений. Такой общий рамочный документ, наверное, будет полезен, хотя он сам по себе ничего не гарантирует. Никаких договоренностей существенных и прорывов там быть, конечно, не может, потому что отношения стран находятся в очень низкой точке. А чтобы из нее выходить, нужна очень серьезная подготовительная работа, которая в этот раз явно нет, потому что времени очень мало», — сказал он.

По словам Ф.Лукьянова, это рамочная встреча, на которой будут очерчены контуры возможного диалога — «о чем можно разговаривать, и имеет ли это какую-то перспективу».

Политолог отметил, что в ситуации, когда между двумя ядерными супердержавами отсутствует коммуникация — это «абсолютно ненормально», и выразил надежду, что встреча В.Путина и Д.Трампа поможет наладить диалог.

«Речь не идет, что надо о чем-то договариваться, речь о том, что надо друг с другом общаться и понимать партнера. Это технически необходимо. Для России важен факт восстановления разговора с Америкой, потому что это в нашей традиции — дискуссия двух столиц была всегда. Что касается Трампа, то он хочет показать всем своим визави, оппонентам — я делаю то, что считаю правильным, и буду делать дальше», — отметил он.

Ф.Лукьянов добавил, что Дональд Трамп выполняет свои предвыборные обещания. «Трамп, которого обвиняют в непредсказуемости, на самом деле очень предсказуем по той причине, что он четко следует своей избирательной программе. Все что он говорил, все он и пытается реализовывать», — заключил политолог.