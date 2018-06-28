А. Малашенко: В рамках встречи президентов России и США ничего нового произойти не может
Руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко считает, что на встрече президентов России и США ничего нового произойти не может, и никакого прорыва в двусторонних отношениях ожидать не стоит. Такое мнение он высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
«Все достаточно предсказуемо, абсолютно ничего такого нового не произойдет. Это не то событие, про которое пишут, как эпохальное. Это рутина», — сказал он.
По мнению А.Малашенко, президент США Д.Трамп производит некоторую «инвентаризацию» внешней политики. «Он со всеми общается, он выясняет, где что может Америка, где что может лично он. И поэтому, я думаю, что ничего не изменится. Трамп посмотрит, как можно общаться с Путиным и нужно ли или не нужно общаться», — сказал он.
Политолог не считает, что данная встреча президентов может быть более выгодна кому-то из них. «Мы не знаем, какие ее результаты. Путин на уступки не пойдет. Сам Трамп — тем более. Они просто еще раз повторят свои позиции. Я допускаю, что они будут улыбаться, но не больше», — заключил А.Малашенко.
11.11
kos/ev
Комментарии2
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sg90 28 июня 2018 | 13:00
> Болтон отметил, что на саммите будет поднята тема вмешательства Москвы в американскую политику, но при этом он не исключил возможности начала переговоров по вопросу о воссоединении России с Большой семеркой.
Трамп будет выговаривать Путину, - "Вольдемар! Ну накуя так было делать? Ты меня выбрал и все, а меня свои же теперь запинали, с Европой разосрался, с женой переспать некогда.. "
spb_aborigen 28 июня 2018 | 13:01
-- Руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко....
И с какими цивилизациями он ведет диалоги? С инопланетными?)