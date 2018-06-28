А. Малашенко: В рамках встречи президентов России и США ничего нового произойти не может

Руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко считает, что на встрече президентов России и США ничего нового произойти не может, и никакого прорыва в двусторонних отношениях ожидать не стоит. Такое мнение он высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Все достаточно предсказуемо, абсолютно ничего такого нового не произойдет. Это не то событие, про которое пишут, как эпохальное. Это рутина», — сказал он.

По мнению А.Малашенко, президент США Д.Трамп производит некоторую «инвентаризацию» внешней политики. «Он со всеми общается, он выясняет, где что может Америка, где что может лично он. И поэтому, я думаю, что ничего не изменится. Трамп посмотрит, как можно общаться с Путиным и нужно ли или не нужно общаться», — сказал он.

Политолог не считает, что данная встреча президентов может быть более выгодна кому-то из них. «Мы не знаем, какие ее результаты. Путин на уступки не пойдет. Сам Трамп — тем более. Они просто еще раз повторят свои позиции. Я допускаю, что они будут улыбаться, но не больше», — заключил А.Малашенко.

11.11

kos/ev