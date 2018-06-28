Ф. Лукьянов: Ситуация, когда между двумя ядерными супердержавами отсутствует коммуникация, это абсолютно ненормально
Встреча Путина и Трампа поможет наладить диалог, считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Федор Лукьянов добавил, что Дональд Трамп выполняет свои предвыборные обещания.
Комментарии5
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ramses333 28 июня 2018 | 12:45
Лукьянов, ты хвостиком забыл повилять.
podpindosov_net_01 28 июня 2018 | 12:46
Страну, уже однажды применившую ЯО нужно держать в узде. Весь мир должен противостоять мировому агрессору США.
nic55 28 июня 2018 | 13:24
podpindosov_net_01:
Совков изолировать, и всё наладится. А большевичков - на столбы уличного освещения.
arabtom 28 июня 2018 | 12:55
ramses333: РФ - супердержава? Не смешите мои тапочки)))
xuato 28 июня 2018 | 12:52
Православный рейх сдувается .