Задержанная по обвинению в шпионаже Цуркан считает свое дело попыткой сместить ее с должности в Интер РА

Задержанная по обвинению в шпионаже Карина Цуркан не понимает, что ей инкриминируют и считает свое дело попыткой сместить ее с должности в Интер РАО. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Цуприк. Он подтвердил, что Цуркан обвиняют в шпионаже в пользу Румынии. Сегодня суд признал законным ее арест, таким образом, член правления Интер РАО останется под стражей как минимум до 13 августа. Заседание в Мосгорсуде проходило за закрытыми дверями, поскольку материалы дела засекречены.