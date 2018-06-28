Задержанная по обвинению в шпионаже Цуркан считает свое дело попыткой сместить ее с должности в Интер РА
Задержанная по обвинению в шпионаже Карина Цуркан не понимает, что ей инкриминируют и считает свое дело попыткой сместить ее с должности в Интер РАО. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Цуприк. Он подтвердил, что Цуркан обвиняют в шпионаже в пользу Румынии. Сегодня суд признал законным ее арест, таким образом, член правления Интер РАО останется под стражей как минимум до 13 августа. Заседание в Мосгорсуде проходило за закрытыми дверями, поскольку материалы дела засекречены.
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